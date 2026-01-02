劉啟祥美術紀念館新年戶外茶席 大年初三、初四登場

「風裡有茶香-新年坐下來，喝一席茶」，這場風雅活動，將在柳營區劉啟祥美術紀念館戶外的綠地上登場。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／柳營報導

柳營區劉啟祥美術紀念館二月十九日和二十日，也就是農曆大年初三、初四，將於館外草坪舉辦新年戶外茶席活動「風裡有茶香-新年坐下來，喝一席茶」，邀請民眾在年節假期聚在一起喝茶、聊天、吃點心，感受微風輕拂之處的裊裊茶香。

新營文中心說，這場活動選址於美術紀念館戶外，將推出兩張茶桌錯落置放綠地上，茶桌間保留適度距離，讓每個人都能感受風、光與藝術場域交織出的安定氛圍；每桌規劃六席，並安排一位茶人現場服務，搭配茶與點心，讓參與茶席活動者坐下來，品味生活。

廣告 廣告

新營文化中心說，茶席不設課程、不安排表演，活動的重點不在觀看或學習，而在陪伴與停留；參與者不需要具備茶知識，也不需完成體驗流程，只要坐下來與身邊的人聊天，感受茶香在風中慢慢散開。

「風裡有茶香–新年坐下來，喝一席茶」是一場溫柔的邀請，讓新年不只停留在熱鬧與行程中，是回到人與人之間，共享一段安靜、真實的互動時光。

大年初三、初四，每日兩場，每場七十分鐘、上限十二席次，第一場下午二時至下午三時十分，第二場下午三時卅分至下午四時四十分點。採線上報名，單人收費三百元，雙人同行每人二百五十元，費用包括茶與茶食，即日起開放報名，額滿為止；詳情與報名方式，可上「劉啟祥美術紀念館日麗時光」官方網站或粉絲專頁查詢。