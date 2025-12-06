劉啟祥美術館「冬之美野餐寫生音樂會」6日下午登場

劉啟祥美術紀念館年度藝文活動「冬之美野餐寫生音樂會」六日下午登場，結合音樂、兒童寫生和野餐，親子共度悠閒時光。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／柳營報導

柳營區劉啟祥美術紀念館年度藝文活動「冬之美野餐寫生音樂會」，六日下午登場，結合音樂、兒童寫生和野餐，親子在冬天暖陽下，在綠色的草皮上，共度溫馨、快樂的週休假期。

劉啟祥是柳營出身的台灣前輩美術家，劉啟祥的故居自二０一八年轉型為美術紀念館，黃、白相間的百年洋樓，成為柳營著名的文化景點，新營文化中心不定期在當地舉辦藝文活動，活絡藝文風氣。

「如火純青50+」樂團，演唱吳晉淮〈關仔嶺之戀〉、翁倩玉〈永遠相信〉、鄧麗君〈夜來香〉、彭佳慧〈一家伙仔〉、鳳飛飛〈阮若打開心內門窗〉、江蕙〈家後〉等歌曲，穿插藝術家劉啟祥的生平介紹，氣氛溫馨。

廣告 廣告

參與兒童寫生的孩子們，在陽光下鋪開畫紙，專注描繪黃白相間的百年洋樓、家長一起坐在綠意盎然的草皮上欣賞美麗的藍天白雲，耳邊聽著悅耳歌曲，相當療癒。

有參與活動的家長說，「想幫助孩子放下手機！」，透過寫生活動讓孩子放下手機，進入藝術創作境界，走到戶外和其他親子交流，也增廣見聞。

民眾自備餐點與野餐墊來一場週休下午悠閒的野餐，該美術紀念館內的「日麗時光畫室」也販售柳營在地食材野餐盒，包含米蛋捲、鮮奶饅頭、鮮奶布丁、東山龍眼紅茶等，提供不同的選擇。

新營文化中心表示，希望透過這場活動，讓親子對出身柳營在地藝術家劉啟祥有更深一層的認識；也培養孩子觀察環境、重新發現柳營特色和文化景點之美。