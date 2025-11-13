劉嘉玲也愛LONGCHAMP！輕奢竹節包2萬收同款，鍾麗緹拉小女兒跑趴曬神仙顏值

劉嘉玲

劉嘉玲也拿LONGCHAMP～近期受邀出席上海LONGCHAMP瓏驤之家 La Maisonde Famille開幕的她，米白色套裝穿搭拎著LONGCHAMP的皮革包包，清新優雅的氣質穿搭，讓人眼睛為之一亮。

劉嘉玲拿LONGCHAMP包包

圖片來源：LONGCHAMP

劉嘉玲拿著奶油白針織外套，V領剪裁還配著珍珠項鍊握點綴，配著同色同材質短裙，露出她的一雙纖細美腿。

圖片來源：LONGCHAMP

手上拿著樹幹色LONGCHAMP Le Roseau 手提包 XS，採用光滑柔軟的小牛皮製作，搭配可拆卸調整式肩帶，可靈活穿戴運用，包括斜背、肩背、手提等。竹扣就像裝飾性首飾，帶來亮眼精緻的質感。LONGCHAMP Le Roseau 手提包 XS(樹幹色)，NT.26,900。

鍾麗緹帶女兒 Cayla出席

圖片來源：LONGCHAMP

不只邀請到劉嘉玲出席，LONGCHAMP 家族也邀請鍾麗緹和女兒 Cayla，母女兩人也特地穿著同色穿搭，鍾麗緹身穿金蔥帽T、短裙和黑色騎士靴，Cayla則是高領毛衣、黑色細肩帶洋裝與綁帶厚底鞋，母女同台的畫面，讓人超級驚喜。

鍾麗緹、Cayla包包型號

圖片來源：LONGCHAMP

鍾麗緹手上是腰果色的Le Pliage Xtra 手提包，小巧卻超能裝，分別有提把和可拆卸肩背帶，滿足多種拿法；Cayla選擇可以手提也能當腋下包的Le Pliage Xtra 肩揹袋，圓潤的外型賦予它柔軟卻不失活力的視覺感，內部空間寬敞，輕鬆收納日常必需品。LONGCHAMP Le Pliage Xtra 手提包 XS(腰果色)，NT.19,400；LONGCHAMP Le Pliage Xtra 手提包(腰果色)，NT.16,700。

LONGCHAMP 瓏驤之家

圖片來源：LONGCHAMP

坐落於上海歷史悠久的法租界核心地段，LONGCHAMP 瓏驤之家 La Maisonde Famille 正式揭幕，建於 1940 年代、近200平方公尺的獨棟洋房，完美詮釋巴黎的優雅格調、展現品牌的國際化視野與美學理念。

圖片來源：LONGCHAMP

La Maison de Famille 瓏驤之家不僅是一座宅邸，更是一個充滿體驗與情感的生活空間，在充滿活力的城市中，打造富有生命力與沉浸感的空間體驗。它們共同展現了一個家族經營品牌的信念。

