劉嘉玲也愛LONGCHAMP！輕奢竹節包2萬收同款，鍾麗緹拉小女兒跑趴曬神仙顏值

劉嘉玲
劉嘉玲

劉嘉玲也拿LONGCHAMP～近期受邀出席上海LONGCHAMP瓏驤之家 La Maisonde Famille開幕的她，米白色套裝穿搭拎著LONGCHAMP的皮革包包，清新優雅的氣質穿搭，讓人眼睛為之一亮。

劉嘉玲拿LONGCHAMP包包

圖片來源：LONGCHAMP
圖片來源：LONGCHAMP

劉嘉玲拿著奶油白針織外套，V領剪裁還配著珍珠項鍊握點綴，配著同色同材質短裙，露出她的一雙纖細美腿。

圖片來源：LONGCHAMP
圖片來源：LONGCHAMP

手上拿著樹幹色LONGCHAMP Le Roseau 手提包 XS，採用光滑柔軟的小牛皮製作，搭配可拆卸調整式肩帶，可靈活穿戴運用，包括斜背、肩背、手提等。竹扣就像裝飾性首飾，帶來亮眼精緻的質感。LONGCHAMP Le Roseau 手提包 XS(樹幹色)，NT.26,900。

鍾麗緹帶女兒 Cayla出席

圖片來源：LONGCHAMP
圖片來源：LONGCHAMP
不只邀請到劉嘉玲出席，LONGCHAMP 家族也邀請鍾麗緹和女兒 Cayla，母女兩人也特地穿著同色穿搭，鍾麗緹身穿金蔥帽T、短裙和黑色騎士靴，Cayla則是高領毛衣、黑色細肩帶洋裝與綁帶厚底鞋，母女同台的畫面，讓人超級驚喜。

鍾麗緹、Cayla包包型號

圖片來源：LONGCHAMP
圖片來源：LONGCHAMP

鍾麗緹手上是腰果色的Le Pliage Xtra 手提包，小巧卻超能裝，分別有提把和可拆卸肩背帶，滿足多種拿法；Cayla選擇可以手提也能當腋下包的Le Pliage Xtra 肩揹袋，圓潤的外型賦予它柔軟卻不失活力的視覺感，內部空間寬敞，輕鬆收納日常必需品。LONGCHAMP Le Pliage Xtra 手提包 XS(腰果色)，NT.19,400；LONGCHAMP Le Pliage Xtra 手提包(腰果色)，NT.16,700。

LONGCHAMP 瓏驤之家

圖片來源：LONGCHAMP
圖片來源：LONGCHAMP

坐落於上海歷史悠久的法租界核心地段，LONGCHAMP 瓏驤之家 La Maisonde Famille 正式揭幕，建於 1940 年代、近200平方公尺的獨棟洋房，完美詮釋巴黎的優雅格調、展現品牌的國際化視野與美學理念。

圖片來源：LONGCHAMP
圖片來源：LONGCHAMP

La Maison de Famille 瓏驤之家不僅是一座宅邸，更是一個充滿體驗與情感的生活空間，在充滿活力的城市中，打造富有生命力與沉浸感的空間體驗。它們共同展現了一個家族經營品牌的信念。

