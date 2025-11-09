劉嘉玲曝劉德華驚魂往事 私生飯竟躲床底！ 天王嚇到請保鑣全天候守門口

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

香港影后劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中回憶與劉德華合作的往事，意外揭露劉德華多年前曾遭私生闖入飯店、躲在闖底下的驚悚事件。她坦言，那次讓劉德華受到極大驚嚇，至今仍留下心理陰影，拍戲期間甚至不得不請保鑣全天候守在門口防範。

香港影后劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中回憶與劉德華合作的往事，意外揭露劉德華多年前曾遭私生闖入飯店、躲在闖底下的驚悚事件（圖／劉嘉玲 微博、@andylauox）

劉嘉玲回憶，當年兩人一起在橫店拍攝電影《通天神探狄仁傑》，她發現劉德華房門外總有一名保安長駐，好奇詢問後，對方苦笑坦承：「之前有私生粉趁我外出時偷偷潛進房間，竟然躲在床底下！」那次事件讓他嚇得不輕，從此拍戲都會特別小心，養成嚴格防護的習慣。

廣告 廣告

劉德華無奈表示，自己也不願意如此謹慎，但面對部分私生粉絲不分晝夜的追蹤，只能強化防護以確保人身安全。劉嘉玲聽聞後也驚呼：「真的有瘋成這樣啊！」節目播出後，大批網友留言心疼表示：「太可怕了！已經不是追星，是犯罪」、「抵制私生，保持距離才是對偶像真正的尊重」、「難怪天王這麼低調」。

更多FTNN新聞網報導

陳凱倫新書全數捐公益！劉德華親筆撰序205字

TXT秀彬中國出遊遇私生包圍！怒丟粉絲手機 粉絲心疼喊：快回家吧！

泰國男神CP遊紐西蘭！賞冰川湖觀美景 親曝對陳柏霖印象

