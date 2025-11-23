劉嘉玲爆料！周潤發＋四大天王私下拒接電話 「防突襲」真實原因曝光

記者林宜君／台北報導

香港影后劉嘉玲日前錄製大陸綜藝《一路繁花》，出現一段引發討論的橋段。當時同車的藝人寧靜提議，請劉嘉玲直接打電話給周潤發聯繫，劉嘉玲卻笑說：「發哥不接電話的。」並補充指出，劉德華、郭富城、黎明等「四大天王」也是同樣的做法，「他們都不接電話的，他們要發短訊的。我們都不習慣打電話。」

劉嘉玲曝，四大天王打電話前「要先簡訊」。（圖／翻攝自微博）

劉嘉玲強調，這並不是擺架子，而是一種基本禮貌──先發簡訊等對方有心理準備再接聽。「起碼的尊重。」寧靜聽完也附和，表示身邊許多藝人朋友同樣避免突如其來的私人通話。此番分享引發網路上大量討論。事實上，這幾位天王級藝人長期備受關注，過去也曾因私號外流、粉絲狂打電話、追車等事件受困擾。像劉德華多年來低調保護家人，黎明也一直避免讓女兒曝光，而郭富城婚後更把重心放在家庭生活。在高度曝光的演藝環境中，拒接未預約電話對他們來說更像是維護私人空間的一道必要防線。

廣告 廣告

周潤發也有相同習慣，更凸顯這種做法已成圈內默契。（圖／翻攝自周潤發IG）

另一方面，年紀較長的周潤發也有相同習慣，更凸顯這種做法已成圈內默契。頂級藝人的私人手機一旦外流，往往伴隨騷擾與意外風險，因此透過文字預先確認，是不少明星圈內沿用多年的方式。更意外的是，許多網友對此非常有共鳴，不少人坦言自己也「害怕突然來電」，覺得突如其來的鈴聲令人焦慮，擔心是緊急狀況。年輕世代尤其認同「先文字後通話」的模式，認為能讓彼此都有準備；也有人將此類比為職場禮儀：「聯繫客戶或主管前，不也是要先問一句『現在方便接電話嗎』？」。

更多三立新聞網報導

「有一個囝仔死得不明不白」于朦朧首支台語戰歌逼哭全網！掀海嘯式傳唱

粉絲問「缺牙齒」范世錡爆怒！湖南辣條引誤會 網怒轟此地無銀三百兩

范世錡自爆殺于朦朧事件再起！新劇上檔前遭粉絲怒轟封殺 抵制到底！

于朦朧案引爆演藝圈地震！一線女星陪睡價碼曝光 驚見「天價性交易表」

