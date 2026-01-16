劉嘉玲爆「婚姻真相」 不滿梁朝偉「這點」很久了！

娛樂中心／尤乃妍報導



港星劉嘉玲與梁朝偉交往近40年，近日在「奶茶妹」章澤天的Podcast節目上分享，二人婚姻生活非常穩定，共同經歷了許多大風大浪，唯獨有件事情卻讓她對梁朝偉「不滿意」，甚至為此苦惱了好幾年。









劉嘉玲透露，梁朝偉性格內向，不愛出席社交場合。（圖／翻攝自Instagram@carinalau1208)

港星劉嘉玲與老公梁朝偉結婚多年，感情依舊穩固甜蜜。不過近期劉嘉玲在「奶茶妹」章澤天的Podcast節目上分享，由於個性外向、喜愛社交，她常希望內向害羞的丈夫能陪同出席與朋友的聚會；然而，當朋友多半成雙成對現身時，梁朝偉卻經常婉拒參加，讓她經常為此感到失落，甚至困擾了好幾年。過去劉嘉玲會硬著頭皮逼梁朝偉與朋友聚會，但當察覺他出席多人場合時會不自在，甚至用「大明星模式」包裝自己後，劉嘉玲也才了解到這對他來說是一種內耗，只有在私下獨處時，梁朝偉才可以盡情做自己，因此她反思：「我為什麼要逼他呢？」也開始試圖理解，不強迫帶他出門。

兩人交往到結婚將近40年，感情依舊堅固甜蜜，時常主動在社群分享二人日常。（圖／翻攝自Instagram@carinalau1208)

劉嘉玲還透露，梁朝偉私底下其實與外界印象不同，當他做錯事時，會手寫卡片道歉。劉嘉玲表示，他送的禮物不一定完全符合她的喜好，但對方願意花心思準備，每一張卡片都讓她感到溫暖，也是二人愛情保鮮的秘訣。

