劉嘉玲結婚17年拒當媽！「只想過好一生」沒小孩更快樂

明星夫妻檔劉嘉玲、梁朝偉2008年結婚，至今膝下無子。近日，劉嘉玲在陸綜被問及「曾想過如果有小孩的話會快樂嗎？」，她回應若是當人母，大部分的時間都不會快樂，「我只想過好自己的一生」。

劉嘉玲在陸綜節目《一路繁花2》表示，她小時候的年代生活簡單、單純，反觀現代社會較複雜。如果有了小孩，「放眼看出去都是錢」，要買手機、包包、供應子女最好的教育資源等。另一名嘉賓則認為，生養小孩會帶來不同的人生體驗，伴隨著幸福、滿足感。劉嘉玲尊重但不嚮往，直言：「再讓我選擇，我還是選擇不生」。

廣告 廣告

另一幕，劉嘉玲坐車時被問到「如果有小孩的話，會很快樂嗎？」她表示跟兒女互動的時候是快樂的，「但基本上大部分時間我都不會快樂」，認為有小孩之後就會一輩子牽掛，背負著責任重擔，讓她猶豫。經過認真思考，劉嘉玲不嚮往當媽的生活，「我想過好我自己這一輩子。」

在節目中，劉嘉玲看到一群急著替孩子媒合對象的父母，不解「結婚有那麼重要嗎？」她指出，一旦結婚生子，「就會沒有自己、完全在小孩子身上」，況且每個人都是獨自來到這個世界、離去時也是一個人，「生了小孩也不一定會每天陪在你身邊，像我現在，我也不能每天陪在我媽媽身邊，生活還是要自己自理的嘛，尤其到最後的那段，還是你自己走的。」

更多中時新聞網報導

世界盃男籃資格賽》中華主場再戰日本 圖齊強調將變陣

邱澤告白許瑋甯 「我愛妳至死不渝」

AADC億元療法納健保 罕病童現生機