劉嘉玲遭開罰單！自嘲「新年第一份愛心紅包」 意外曝光千萬大G座駕

2026年第二天，劉嘉玲在社群平台分享一張日常照片，畫面中她手拿一張交通違規罰單，幽默形容是「新年第一份禮物」，自嘲語氣引發不少網友關注，也意外讓她身後的座駕成為討論焦點。

照片裡，劉嘉玲穿著黑色外套搭配瑜伽褲，頭戴棒球帽，整體造型簡單俐落，看起來剛結束晨間運動。她將罰單對著鏡頭拍下，並在貼文中寫下：「新年第一份禮物：來自交警的愛心紅包。」至於實際違規原因，貼文中並未說明，外界推測可能與臨時停車有關。這張罰單金額為400港幣，正好碰上香港自1月1日起調整交通違規罰款標準。

不少網友注意到，照片背景出現一輛黑色SUV，外型方正硬朗，被認出是奔馳G級越野車。該車款以性能與造型著稱，價格不菲，而車輛所掛的粵港兩地車牌，也讓人看出劉嘉玲平時往返兩地的生活型態。

貼文曝光後，留言區多半聚焦在劉嘉玲的狀態與幽默感。有粉絲稱讚她即使一身運動裝扮，身形仍相當有精神；也有人開玩笑留言「這個紅包不太便宜」、「交警的新年祝福」。對於被開單一事，她選擇公開分享、輕鬆看待，也延續了她一貫記錄日常、不刻意包裝的社群風格。

