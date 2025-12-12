劉嘉玲驚爆張柏芝「少女時期就想生小孩」 連男友都沒有就想當媽！

劉嘉玲(右)在節目中爆料，張柏芝(左)從少女時期就想生小孩。（圖／中時資料照片）

劉嘉玲與張柏芝近日共同錄製旅遊實境節目《一路繁花2》，在節目中自然互動引發話題，兩人與其他嘉賓圍坐飯桌談心時，劉嘉玲突然拋出一段「塵封往事」，一語驚呆現場所有人，也瞬間讓節目氣氛嗨到最高點。

張柏芝在談到自己如今的時間以及生活大多被家人們填滿時，劉嘉玲忽然笑著透露，兩人於90年代曾一起到上海參加活動，那時還不到20歲的張柏芝年紀輕輕，卻突如其來地對她說：「我要生小孩。」劉嘉玲當場愣住，反問：「你什麼情況啊？」

廣告 廣告

如今，劉嘉玲更語出驚人地補刀：「但她那個時候男朋友都還沒有啊！」意外揭露張柏芝從少女時期就充滿強烈母愛。這段回憶引起全場哄堂大笑，張柏芝聽到劉嘉玲重提往事也不否認，爽朗承認自己真的超愛小孩，她還透露，媽媽心疼她已經生了3個小孩，希望她不要再生，但她卻語出驚人地表示：「我跟我媽說我要生到我不能生為止。」，坦言自己人生最大的夢想就是要生小孩、成為母親、擁有屬於自己的完整家庭：「我要把自己的時間全放在家庭，那我就覺得人生很值得。」

節目播出後，張柏芝真實勇敢、熱愛家庭的一面，引發網友熱烈討論，紛紛留言：「她是真的敢說也敢生」、「她上康熙就說過男人無所謂重要的是孩子她想生閨女可惜還沒完成心願」、「飯桌局有嘉玲姐在，這瓜吃得也太爽了吧！」、「哈哈哈哈， 飯桌局有嘉玲姐在，就不愁聽不到這麼炸裂的瓜，一開口全是猛料，飯桌氛圍瞬間嗨到頂點」、「姐姐的性格一直都是敢說敢做」、「挺喜歡張柏芝的，她確實好喜歡小孩」。

更多中時新聞網報導

NBA盃》雷霆狂贏49分 射日奪16連勝

張鈞甯謝言承旭只睡3小時衝回台

退休好生活》彈性育嬰留停津貼、續保輕鬆辦