劉嘉玲「再選一次也不生小孩」！葉童、劉曉慶都堅持不育 老年獨立觀點掀熱議

實境節目《一路繁花2》最新一集引發討論，劉嘉玲、葉童、劉曉慶三位影后公開表態「選擇不生孩子」，與何賽飛、寧靜的育兒觀形成鮮明對照，五人關於生育自由的觀點碰撞，也反映出當代女性面對的現實與選擇。

劉嘉玲的態度最明確，她表示：「如果再讓我選一次，我還是會選擇不生。」她與梁朝偉多年來對無子生活有共識，也以寵物及家人陪伴構築家庭感。劉曉慶則強調，不應認為有了孩子人生才完整，「不會的！他的背影會越來越遠。」強調自己的人生不該跟孩子綁定。葉童基於對育兒責任的敬畏，加上原生家庭的陰影，與丈夫決定不生，直言「養孩子不難，但選擇不生是另一回事」。

另一邊，何賽飛主張生孩子是「人生必經之路」，並分享自己成為母親後的溫度和力量，也提到讓兒子跟她姓，象徵女性對自我與家庭角色的自主。寧靜則提醒，生孩子需要建立在「自己有能力帶」的前提上，父母要先照顧好自己，才能與孩子形成健康、平等的關係。

事實上，在先前幾集節目中，何賽飛就曾問劉嘉玲：「不生孩子怎麼延續生命？」當時劉嘉玲直接表明「我不同意」。不過，儘管立場各不相同，五人都同意「理性決定」才是最重要的核心。

多數觀眾表示支持：「每個人的選擇不一樣，只要彼此尊重就好。」也稱讚五人的討論呈現出開放與包容，無論生或不生，都應該被看見與理解。

