劉嘉玲、張柏芝21年後再合體 復刻周星馳經典片段

劉嘉玲、張柏芝同台飆戲。（圖／翻攝一路繁花2 節目片段）

香港女星劉嘉玲與張柏芝日前一同參加大陸綜藝，在節目中再度合作演戲，神還原周星馳經典電影《行運一條龍》場景。劉嘉玲復刻周星馳神態和張柏芝對戲，相隔21年再次合作，讓大批粉絲嗨翻。

在綜藝節目《一路繁花2》中，劉嘉玲與張柏芝重現周星馳經典片段。劉嘉玲在茶餐廳一臉痞樣地說「我可以改我自己的脾氣」，張柏芝轉身嬌嗔回應「你走開不要煩我」，一瞬間就喚醒觀眾對90年代港片的回憶。

這場對手戲距離她們上一次合作已近21年，上一次是在2004年的電影《性感都市》。節目中，劉嘉玲飾演原版周星馳角色「阿水」，臺詞還原到位，還模仿了周星馳的逗趣動作，讓現場來賓笑翻；張柏芝則化身「阿媚」，神態與語氣都精準捕捉原作的嬌嗔感。

她們自然的互動與即興反應，成功把經典味道帶回螢幕，讓不少網友直呼「瞬間穿越回90年代」。兩位女神的演技不僅保留了舊日港片風采，也展現了成熟演員的底氣和魅力。這次合作也成為《一路繁花2》的亮點之一，讓觀眾既懷舊又驚喜，也證明了劉嘉玲與張柏芝即使時隔多年，對手戲的化學反應依舊爆棚。

《一路繁花2》找來多位大咖，而劉嘉玲與張柏芝再次合作，讓網友直呼節目「好事做盡」。看到兩人互動，粉絲紛紛留言表示：「有一種夢回當年的感覺了啊」、「21年售後回歸，一嗓子把我踹回錄像廳時代！」、「21年了，這對手戲的張力依舊拉滿！」、「光是看預告，期待值就已經爆表了」、「兩位演技不相上下」、「繁花團的對手戲請多來點」、「兩人同框化學反應直接溢出屏幕了、好絕」、「看到這倆同框直接淚目！」、「姐姐們真的好會演啊！」

