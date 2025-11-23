劉嘉玲、梁朝偉現身台灣！參加台北婚禮 嘉賓陣容堪比巔峰金馬獎

劉嘉玲與梁朝偉合體參加閨密邱淑貞丈夫姪女的婚宴，57歲的邱淑貞依舊美艷動人。（劉嘉玲IG）

上週五（11月21日）台北社交圈有2場婚禮超級受人矚目，女星林映唯與交往4年圈外男友Richard的婚宴來了柯震東、賈靜雯等大咖賓客，但另一邊商界聞人「河南王」王任生的孫子與香港IT集團老闆沈嘉偉弟弟的女兒聯姻，更請來社恐影帝梁朝偉偕妻劉嘉玲現身，加上嘉賓還有梁家輝、張艾嘉、關之琳、鍾鎮濤等人，星光更堪比巔峰時期的金馬獎陣容。

這場集結了港台兩地政商名流與演藝界巨星的世紀婚禮在台北寒舍艾美酒店盛大舉行。新郎Justin（東裕集團、丹尼斯集團第三代）與新娘沈婷婷（IT集團老闆沈嘉偉之弟沈建偉之女）的聯姻。有網友扒出新郎的爸爸王尚卿，是東裕集團董事長「河南王」王任生的次子，母親是國泰集團創辦人蔡萬春的孫女蔡佳樺，而關穎是蔡萬春的外孫女，算起來Justin算是關穎的表外甥。

要曬起恩愛來，社恐影帝梁朝偉也會配合，他與劉嘉玲前胸後背緊貼，老夫老妻還是很懂糖要怎麼撒。（劉嘉玲IG）

邱淑貞與沈嘉偉夫妻在圈中人脈甚廣，即使只是姪女，依舊邀請了不少有人跨海喝喜酒，一向社恐憚於出席此類社交活動的梁朝偉，便罕見與老婆劉嘉玲合體現身台北，成為全場最受矚目的焦點。

從座位圖上看來，這場婚宴不管是星光或政商界的踏頭們都來捧場了。(讀者提供)

向來低調的梁朝偉，一如既往地展現影帝級的風采。梁朝偉身著一件帶有低調紋理的黑色西裝外套，搭配休閒的白襯衫，沉穩而不失時尚感。而「社交天后」劉嘉玲則以一襲華麗的黑色蕾絲禮服現身，髮型俐落，笑容滿面，氣場十足，熱情地與現場嘉賓互動、合影。

李明依成功與梁朝偉合照，直呼收到最大禮包。（李明依臉書）

劉嘉玲隨後在社交媒體上分享了多張現場照片，難得見到她合照時與梁朝偉前胸貼後背親密依偎，粉絲一睹巨星夫婦私下輕鬆愉快的一面。

除了梁朝偉和劉嘉玲之外，這場婚宴的嘉賓名單可謂星光璀璨。從流出的婚宴座位表以及現場合影可見，多位香港與台灣的重量級藝人均到場祝賀。包括還有影帝梁家輝夫妻、影后袁詠儀、港星關之琳、鍾鎮濤夫妻及女兒、台灣，金馬影后張艾嘉等；當然新娘的伯母、90年代的性感女神邱淑貞也以主人姿態陣場；並帶了女兒沈月同行。年已57歲的她凍齡術驚人，美貌依然不因歲月打折。

前主播蔣雅淇分享IG，鍾鎮濤、關之琳等都跨海來喝喜酒。

這群人的組合簡直就是上世紀8、90年代港片黃金時期來台參加金馬獎的陣容，星光萬丈閃耀台北；台灣藝人團也不讓港星專美，綜藝教母張小燕、「東方不敗」張清芳、卜學亮、屈中恆、李明依等都是座上客，其中李明依更開心地在社群上分享了與梁朝偉的合照，直呼能參加「閨蜜兒子婚宴」，還收到「最大禮包」，幽默表達了對影帝的喜愛。

