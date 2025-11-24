劉嘉玲、梁朝偉都在台灣！來參加婚禮 嘉賓堪比金馬獎

當第62屆金馬獎正在如火如荼進行之際，台北寒舍艾美酒店同步舉行一場豪門婚宴，現場星光熠熠的程度絲毫不遜於金馬獎典禮。這場婚禮的主角是東裕集團董事長王任生的孫子Justin，以及港星邱淑貞的姪女沈婷婷。

根據最新曝光的資訊顯示，新郎Justin的母親為國泰集團創辦人蔡萬春的孫女蔡佳樺，女星關穎正是蔡佳樺的外孫女，因此Justin為關穎的表外甥。新娘沈婷婷的父親沈建偉，則是邱淑貞丈夫沈嘉偉的弟弟。雙方家族在商界皆具有相當影響力，讓這場婚宴格外受到矚目。

劉嘉玲連續兩天在社群平台分享婚宴花絮，表示是為多年好友的孩子送上祝福。從她上傳的照片中，可以看到平時極少公開露面的梁朝偉罕見入鏡，夫妻倆與鍾鎮濤一家人、邱淑貞母女、周汶錡等人同框。台灣演藝圈方面，張小燕、屈中恆、卜學亮、張清芳、上山詩鈉等資深藝人皆到場祝賀，柯震東的父母也現身會場。

資深藝人李明依透露，這是她多年閨蜜兒子的喜事。她在社群平台分享與梁朝偉的合照時表示，當晚遇到許多來自世界各地、多年未見的老朋友，全場最熱門的話題就是何時能與梁朝偉拍照。李明依驚喜地說，沒想到梁朝偉還記得她，兩人曾在多年前一起打過保齡球。

主播蔣雅淇也在社群平台分享婚宴趣事，表示一轉身發現隔壁桌坐著劉嘉玲與梁朝偉，現場氣氛相當熱鬧。隨著23日多張婚宴大合照陸續在網路曝光，這場匯集港台兩地巨星的豪門婚宴，儼然成為演藝圈年度盛事，引發廣泛討論。

