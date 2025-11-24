劉嘉玲、梁朝偉「36年前約會照」曝！迪士尼甜蜜相擁 網讚：這才是愛情

娛樂中心／綜合報導

影帝梁朝偉與太太劉嘉玲近期現身台北，參加「河南王」王任生孫子的世紀婚禮，引發話題。梁朝偉和劉嘉玲拍拖20年，終於2008年在不丹舉行世紀婚禮，個性互補攜手走過數個年頭，堪稱演藝圈神仙眷侶。有網友先前翻出兩人36年前同遊東京迪士尼的舊照，剛在一起時「超甜蜜」的模樣，被網友大讚：「這才是愛情真正的樣子！」

有網友先前在微博上曝光了一系列梁朝偉與劉嘉玲剛在一起的舊照，兩人1989年7月19日同遊東京迪士尼，模樣都相當青澀。可見梁朝偉穿著深灰色西裝外套，搭配淺藍色T恤和牛仔褲；當時23歲的劉嘉玲則留了俏麗短捲髮，一樣穿西裝外套，搭配黃色低領T恤和短褲；兩人都戴上了米奇、米妮的粉紅帽子。更難得的一幕是，其中一張照片劉嘉玲「甜擁」梁朝偉，許多網友看後紛紛大讚：「真的高顏值配一臉」、「這才是愛情真正的樣子！」

梁朝偉與劉嘉玲80年代都是香港TVB力捧小生花旦，因此一起合作過《新紮師兄》、《鹿鼎記》等劇集，但到1988年二人因為參演《花心大丈夫》舞台劇而交往。劉嘉玲曾透露，初認識梁朝偉時就被對方吸引，但因為雙方各有對象。而梁當年甚至還和劉嘉玲好友曾華倩拍拖，一度陷入三角戀。

梁朝偉與劉嘉玲直到2008年才在不丹舉行世紀婚禮。劉嘉玲透露，拍拖多年梁朝偉不時提議結婚，但她一直認為未到時候而拒絕。直到2007年，劉嘉玲父親逝世，她遺憾爸爸未能看到自己出嫁，於是向梁朝偉提出結婚，希望為自己留下回憶。

