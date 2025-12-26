劉嘉玲3.9億豪宅！耶誕曝光.梁朝偉 寵妻內情

這豪宅3.9億/翻攝IG＠carinalau1208

影后劉嘉玲邀請雷林靜怡、周汶錡、上山詩鈉等姐妹淘，前往她位於香港中半山的豪宅「梅苑」歡慶耶誕！

這豪宅，背景大有來頭。劉嘉玲於1995年購入，該房產市值高達9800萬港幣（約台幣3.9億），由劉嘉玲好友、著名電影美術指導張叔平親自規劃及設計內部裝潢。

劉嘉玲在IG發布的影片看見，豪宅客廳中央矗立一棵巨型聖誕樹，兩隻愛犬Batman與Benjamin戴上可愛耶誕帽，照片曝光了這棟房產的內部全部格局。

從充滿古典氣息的磚紅色沙發、繁花綴飾、懷舊水晶燈到壁爐，中西合璧，讓人一窺劉嘉玲的品味！

「梅苑」主要是劉嘉玲用來招待親友的專屬「私人會所」。向來寵妻的梁朝偉，在社交空間上給予劉嘉玲極大自由，兩人名下更擁有至少30處房產，足跡遍布香港、上海及日本，財力相當驚人。