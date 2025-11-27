劉嘉玲60大壽奢華宴曝光！梁朝偉「全程低調陪伴放閃」 宴席紅酒藏甜蜜巧思

劉嘉玲11月25日在香港半山豪宅舉辦60歲生日宴，丈夫梁朝偉以黑色棒球外套陪同現身，低調但始終相伴左右。現場以「時光致敬」為主題，從Labubu造型蛋糕到分子料理壽桃包，細節處處可見巧思。

這場私人宴會由九龍巴士後人雷兆光夫婦協助籌辦，場地可遠眺維多利亞港夜景。最吸睛的是特製Labubu蛋糕，奶油裱花中藏有60顆覆盆子，糖霜還重現劉嘉玲歷年金像獎典禮的經典造型，頂端水晶標牌刻著「Carina 60」。壽桃包也融入創意，升級為黑松露流心版本，將傳統寓意與現代口味結合。

廣告 廣告

宴席中的1997年份波爾多紅酒也引起討論，這一年劉嘉玲以《自梳》入圍金像獎，與梁朝偉的感情也邁過重要關卡，酒款象徵兩人共同走過的時代印記。

壽宴當晚，劉嘉玲身穿黑色民族風金線長裙，凍齡外貌依然亮眼。從演員、影后，到近年創立保養品牌、投資普洱茶莊及紅酒莊，她的跨界發展漸趨成熟，正如她所說，「60歲是另一段精彩旅程的開始。」

梁朝偉整晚以低調姿態陪伴，雖然話不多，但始終站在妻子身旁。兩人自1989年相識、2008年在不丹結婚，至今走過多年。劉嘉玲過去曾談到不生育的選擇，表示「生育是重大責任，我們更專注彼此成長」，夫妻始終以自在步調經營關係。

延伸閱讀

梁朝偉驚喜現身！擔憂劉嘉玲出遠門「怕妳睡不好」 結婚多年恩愛細節閃炸​

劉嘉玲結婚17年首度撒嬌！為梁朝偉挑戰「娃娃音」全場暴動，私下互補模式曝光