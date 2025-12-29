劉在錫第21座大賞到手「感言到提李伊庚」 「排球女皇」金軟景獲新人獎

劉在錫、金軟景獲獎。翻攝MBCentertainment YouTube

「國民 MC」劉在錫再度刷新歷史紀錄，在 29 日舉行的「2025 MBC 演藝大賞」中，憑藉主持長青節目《玩什麼好呢？》奪下最高榮譽大賞。這不僅是他個人在 MBC 獲得的第 9 座大賞獎盃，更是他演藝生涯中的第 21 座大賞，再次證明其屹立不搖的地位。

劉在錫致詞謙遜 提及遺憾退出的李伊庚

劉在錫在發表感言時維持一貫的謙遜態度，他坦言自己預測獲獎機率僅 49%，沒想到真的能拿獎，並逐一感謝父母、岳父母及妻子羅京恩。此外，他特別提及近期因爭議而退出的主持群成員，他表示：「感謝哈哈、朱宇宰，也要感謝遺憾退出的美珠、真珠，以及李伊庚。」他在台上感謝製作團隊每週為節目的付出，並承諾會為了喜愛《玩什麼好呢？》的觀眾繼續努力。

廣告 廣告

劉在錫再度拿下大賞。翻攝뉴스1

製作組發聲澄清 力挺劉在錫免受牽連

針對近期李伊庚因私生活傳聞及「強迫吸麵」疑雲退出的風波，製作團隊也藉此機會正式說明。製作組對於在拍攝期間要求李伊庚展現即興吸麵動作表示歉意，承認那是「出自貪心的判斷」。關於退出的決定，製作組解釋是考慮到綜藝節目傳遞歡笑的特質，才主動建議經紀公司讓李伊庚退出，並強調劉在錫等其餘成員僅是配合製作要求，呼籲大眾停止對劉在錫或其他出演者的惡意指責與臆測。

排球女皇轉戰綜藝 金軟景崔洪萬並列新人獎

本次頒獎典禮的另一大亮點為「新人獎」。體壇巨星「排球女皇」金軟景憑藉《新人導演金軟景》成功轉型，與「科技歌利亞」崔洪萬並列獲得新人獎。金軟景驚喜地表示，沒想到能以排球素材的節目獲得大眾喜愛，更幽默喊話：「既然頒給我新人獎，看來是叫我偶爾也要參與節目，我會找時間參與的。」而時隔 20 年再度領獎的崔洪萬則顯得相當激動，並感性地將榮耀歸於在天上的母親。

「排球女皇」金軟景獲新人獎。翻攝이데일리

實力派成員紛紛獲獎 展現多元綜藝魅力

在個人獎項部分，最優秀獎由《Radio Star》俞世潤與《幫我找房子吧》金淑奪得；優秀獎則分別頒給了《我獨自生活》構成煥、《既然出生就環遊世界4》DEX 以及《蒙面歌王》申奉仙。此外，SHINee 成員珉豪憑藉在《我獨自生活》中展現充滿活力的日常，成功抱回「多才多藝獎」，他感性表示原本擔心自己的生活只有運動和休息會很無聊，感謝製作團隊將其拍得如此有趣。

團隊合作與人氣獎項揭曉 新生代力量崛起

今年的「最佳團隊合作獎」由話題度極高的《新人導演金軟景》團隊獲得，副隊長金娜熙更在現場期盼能與金軟景一起原班人馬拍攝第二季。人氣獎項方面，則由《我獨自生活》的朴志賢與《全知干預視角》的子瑜共同獲得；此外，《既然出生就環遊世界4》的李施彥與《我獨自生活》的玉子妍也分別獲頒「最佳藝人獎」，展現出 2025 年 MBC 綜藝節目的豐富面貌。

頒獎亮點不斷 年度節目獎與功勞獎揭曉

今年度「年度節目獎」由《新人導演金軟景》奪下，展現運動員結合綜藝的強大影響力。而「功勞獎」則頒給已故的田柳成，由其弟子金信英代領，她在台上銘記恩師「要先笑」的遺訓，場面哀傷動人。此外，「年度編劇獎」由《玩什麼好呢？》的盧敏善編劇獲得，由朱宇宰代領時轉達感言，感謝製作團隊在困難情況下仍堅持守住崗位，並承諾明年會打起精神做出更有趣的節目。



回到原文

更多鏡報報導

全炫茂捲非法醫療糾紛後「獲獎致歉」 珉豪藉《我獨》拿獎沒提到Key

aespa首度參加《紅白歌唱大賽》寧寧確定缺席 官方公布原因「引聯想」

社畜型偶像！入伍當天早上還在錄廣播 白虎自爆當兵「只擔心1件事」