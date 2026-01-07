劉基鴻未婚妻遭起底！昔曖昧人夫遭正宮飆罵 內容全曝光
味全龍球星劉基鴻近期求婚成功，女方是擁有16.5萬追蹤的網紅葛昀萱（本名葛盈瑄），過去還從模特兒圈進軍戲劇界，外型亮麗演技出色。然而在走紅之前，她曾被抓包與人夫曖昧，還一度關閉IG避風頭，事後才發文澄清，強調會謹言慎行。
一名正宮曾曬出葛昀萱與老公的對話紀錄，痛批對方是「婊X」，更直呼內容刷新三觀，事後還被分享到Dcard，「IG網紅葛盈瑄原來是狐狸精！？被人妻抓到後竟關版了？」沈寂10天後，葛昀萱終於發文道歉。
葛昀萱澄清與男方僅是工作上往來，絕無任何踰矩行為，對於風波受影響的人致上深深的歉意，承諾未來會加倍注意言行。如今她與劉基鴻戀情開花結果，甜蜜寫下「經歷了很多事情，讓我們更確定彼此的重要，所以，那一刻，我們都沒有猶豫。謝謝你選擇我；也謝謝我們，都願意。」粉絲也湧入祝福。
葛昀萱曾發文道歉並澄清。（圖／翻攝自葛昀萱臉書）
