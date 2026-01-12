劉女士贈一百份年菜禮盒賀新年 雲林家扶社工到宅為阿公阿嬤烹飪佳餚

感謝不具名劉女士為家扶服務家庭，準備北農嚴選年菜組合，讓家庭們能闔家歡樂享幸福好滋味的佳餚。（記者劉春生攝）

▲感謝不具名劉女士為家扶服務家庭，準備北農嚴選年菜組合，讓家庭們能闔家歡樂享幸福好滋味的佳餚。（記者劉春生攝）

雲林家扶社工員們十二日化身創意料理私廚，為隔代教養家庭於老宅烹煮一桌入口即化軟潤蹄膀、濃郁香醇?魚雞雞湯、Q彈又紮實滿是蔬菜與肉香碩大滷丸子以及帶著海味兼具米飯的櫻花蝦米糕，還有翠姮媽媽帶來越南獨有的年菜，有台式有越式料理年菜，與阿公、阿嬤及孫子們一起提前歡欣圍爐。

如果不說還以為雲林家扶社工的手藝了得，其實是不願具名的劉女士送來北農嚴選：?魚鹿野雞湯、吉祥如意櫻花蝦、經典筍香富貴蹄、私房秘製白菜獅子頭等，四喜如意三菜一湯年菜組合一百份贈雲林家扶服務家庭；家扶社工們創意到阿公阿嬤家幫準備一桌年菜料理！而有這場實境秀的私廚料理到宅服務行動。

廣告 廣告

雲林家扶王耀慶督導說：家扶私廚料理服務對象吳姓阿公阿嬤家。阿公因為罹患中風導致左眼視力模糊，需定期回診追蹤眼疾還有心血管疾病，阿嬤要照顧二名孫子，且在附近包裝工廠從事以件計酬臨時工，收入微薄辛苦撐起這個家。

王耀慶督導也表示：還邀請獨自照顧兩名子女越南籍陳翠姮媽媽，特地帶來越南年菜分享吳家；翠姮媽媽曾參加過雲林家扶家長方案，學習傳統小吃課程，尤其是一零四年先生剛過世那幾年很辛苦，幸好有家扶幫助孩子可以讀大學跟高中，歡喜家扶老師邀請來幫阿公、阿嬤煮年菜，而帶來越南新年必吃的Banh Ch?ng （越南粽）、G?i cu?n（越南春捲）、Bun（越南米粉）與阿公、阿嬤一家人分享，這些越南年菜食物是可以讓大家吃得開開心心，最重要可平平安安，希望大家都可平安順遂。

家扶吳阿嬤看家扶社工老師與翠姮媽媽忙進忙出，有感而發：以往家裡迎新年都只是菜市場買炸丸子、三絲捲再不就是隻雞…等炸物來祭拜祖先，也是家人們的年菜，看到這麼豐富佳餚～尤其是先生病發數次找不出原因救護車載送急診，都還沒吃就已感動熱淚盈眶。

雲林家扶感謝不願具名劉女士連續二年準備北農嚴選年菜組合，贈送受服務的家扶家庭。在家扶社工們幫忙又備了長年菜與水果，再加熱、擺盤輕鬆上桌，更有翠姮媽媽帶來的越南年菜粽子、春捲、米粉湯…等越南家鄉料理，讓吳阿公、阿嬤感覺這個年最溫馨。

雲林家扶同時將劉女士送來的一百份冷凍年菜禮盒有：御禮?魚鹿野雞湯、吉祥如意櫻花蝦、經典筍香富貴蹄、私房秘製白菜獅子頭等四喜如意三菜一湯，發送服務家庭，讓家庭們能闔家歡樂享用幸福好滋味的佳餚。