劉女士贈100份年菜禮盒賀新年 雲林家扶社工到宅為阿公阿嬤烹飪佳餚
【記者 劉春生／雲林 報導】雲林家扶社工員們12日化身創意料理私廚，為隔代教養家庭於老宅烹煮一桌入口即化軟潤蹄膀、濃郁香醇鲍魚雞雞湯、Q彈又紮實滿是蔬菜與肉香碩大滷丸子以及帶著海味兼具米飯的櫻花蝦米糕，還有翠姮媽媽帶來越南獨有的年菜，有台式有越式料理年菜，與阿公、阿嬤及孫子們一起提前歡欣圍爐。
如果不說還以為雲林家扶社工的手藝了得，其實是不願具名的劉女士送來北農嚴選：鲍魚鹿野雞湯、吉祥如意櫻花蝦、經典筍香富貴蹄、私房秘製白菜獅子頭等，四喜如意三菜一湯年菜組合100份贈雲林家扶服務家庭；家扶社工們創意到阿公阿嬤家幫準備一桌年菜料理！而有這場實境秀的私廚料理到宅服務行動。
雲林家扶王耀慶督導說：家扶私廚料理服務對象吳姓阿公阿嬤家。阿公因為罹患中風導致左眼視力模糊，需定期回診追蹤眼疾還有心血管疾病，阿嬤要照顧二名孫子，且在附近包裝工廠從事以件計酬臨時工，收入微薄辛苦撐起這個家。
王耀慶督導也表示：還邀請獨自照顧2名子女越南籍陳翠姮媽媽，特地帶來越南年菜分享吳家；翠姮媽媽曾參加過雲林家扶家長方案，學習傳統小吃課程，尤其是104年先生剛過世那幾年很辛苦，幸好有家扶幫助孩子可以讀大學跟高中，歡喜家扶老師邀請來幫阿公、阿嬤煮年菜，而帶來越南新年必吃的Bánh Chưng （越南粽）、Gỏi cuốn（越南春捲）、Bún（越南米粉）與阿公、阿嬤一家人分享，這些越南年菜食物是可以讓大家吃得開開心心，最重要可平平安安，希望大家都可平安順遂。
家扶吳阿嬤看家扶社工老師與翠姮媽媽忙進忙出，有感而發：以往家裡迎新年都只是菜市場買炸丸子、三絲捲再不就是隻雞…等炸物來祭拜祖先，也是家人們的年菜，看到這麼豐富佳餚～尤其是先生病發數次找不出原因救護車載送急診，都還沒吃就已感動熱淚盈眶。
雲林家扶感謝不願具名劉女士連續二年準備北農嚴選年菜組合，贈送受服務的家扶家庭。在家扶社工們幫忙又備了長年菜與水果，再加熱、擺盤輕鬆上桌，更有翠姮媽媽帶來的越南年菜粽子、春捲、米粉湯…等越南家鄉料理，讓吳阿公、阿嬤感覺這個年最溫馨。
雲林家扶同時將劉女士送來的100份冷凍年菜禮盒有：御禮鲍魚鹿野雞湯、吉祥如意櫻花蝦、經典筍香富貴蹄、私房秘製白菜獅子頭等四喜如意三菜一湯，發送服務家庭，讓家庭們能闔家歡樂享用幸福好滋味的佳餚。
其他人也在看
台灣藥品短缺有三個結構性因素，強化本土原料藥供應才是根本之策
文：曾立國（在原料藥貿易與國際供應鏈領域累積多年經驗，對全球製藥市場的運作、法規遵循及策略採購非常熟悉） 近年來，台灣藥品供應緊張的情況時有發生。據衛The News Lens 關鍵評論網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
台中優質椪柑外銷封櫃啟運 600公噸挺進多國市場
〔民眾網諸葛志一臺中報導〕台中市政府農業局輔導農民團體拓展農特產品外銷市場，12日在東勢區農會舉辦「115年台 […]民眾日報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
統一超2025合併營收突破3,500億元 年增3.79％創新高
統一超商（2912)2025年全年合併營收首度突破3,500億元，成長3.79%，再創新猷！結合集團多元生活品牌，以創新、精業、整合三大經營戰術，深耕會員經濟、開發話題新品與強化數位布局等，營運績效穩健成長。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
《熱門族群》低軌衛星助升今年營運 華通、燿華強攻漲停
【時報記者張漢綺台北報導】低軌衛星進入市場快速擴張期，其中又以Starlink腳步最快，讓供應商樂透，佈局低軌衛星多年的PCB廠華通(2313)、燿華(2367)在低軌衛星業務高成長，以及泰國廠新產能開出下，今年營運看好，今天盤中股價聯袂強攻漲停板。 在各國積極推動衛星產業下，2025年全球低軌衛星發射數已超過4000顆，目前主要已發射衛星仍集中於Starlink，2026年預期除Starlink持續擴張外，Amazon LEO、各國衛星相關政策等動能將帶動衛星發射數提升至6,000顆以上，年增逾4成；而根據Gartner研究指出，2026年全球終端用戶在LEO衛星通訊服務上的支出將達到148億美元，年成長24.5%。 由於LEO衛星市場正進入快速擴張階段，加上太空資料中心議題發酵，市調機構預期，未來幾年將有超過20家活躍的LEO衛星服務供應商和超過40000顆衛星投入使用，可望進一步推升低軌衛星未來潛在市場規模，其中又以Starlink腳步最快，讓Starlink供應商華通、燿華、銅箔基板廠台光電(2383)、機構件廠乙盛-KY(5243)等營運看好。 華通投入衛星用板研發與生產多年時報資訊 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
冷氣團持續發威「海溫是否被影響」？鄭明典曬1圖給答案
大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日下午4時33分持續針對3縣市發布低溫特報，明日清晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。至於持續的冷氣團是否會影響海溫，前中央氣象局長鄭明典說，「幾乎肯定，海溫降了」，這時候近岸海溫冷，海風就會讓人覺得更冷了！三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前 ・ 發表留言
降低對陸依賴 日本啟動深海稀土開採計劃
中國上周起禁止向日本出口軍民兩用物項，日本首相高市早苗在11日播出的NHK節目中表示，中國此舉針對日本而來是無法容許的，這與國際慣例大相徑庭。另外，日本為減少對中國的依賴，當天啟動一項深海稀土開採計畫。中時財經即時 ・ 21 小時前 ・ 1
獨家／年菜必備「日本乾干貝」飆漲！小顆一斤貴千元
獨家／年菜必備「日本乾干貝」飆漲！小顆一斤貴千元EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不是等死，而是要「好好活」！台大醫院提前啟動「安寧共照」，給癌末病人另一種選擇
台灣安寧共照30年大突破！台大醫院研究證實：提早啟動緩和醫療，不只能減輕疼痛，還能減少無效住院。 台大團隊建立最新的安寧共照SOP，分階段讓末期癌症病人提早知情、共同決策。研究追蹤口腔癌末期病人4年，臨終前安寧專業服務增加、死亡前3個月住院至少減少1次，相關成果已登上國際期刊。 一名70多歲、獨居在萬華老舊公寓的末期口腔癌阿伯。阿伯了解各種治療選項後，直接選擇安寧共照；即使耳鼻喉科與血液腫瘤科醫師都評估阿伯仍可接受手術或化療，但他一概婉拒。 「不過阿伯來找我，其實是想要『一針斃命』，誤以為我們在做安樂死，」台大家庭醫學部緩和醫療病房主任黃獻樑進一步溝通後發現，阿伯是不堪疼痛，又缺乏家人照顧，才對積極治療感到抗拒。後來阿伯逐漸衰弱，轉為居家安寧，在症狀獲得控制後安詳離世。 「如果沒有這套SOP，阿伯不會知道還有安寧共照這個選擇，也很難在生命末期，得到好好善終的機會，」黃獻樑說。 傾全力治療觀念，阻礙推動安寧共照 台大家庭醫學部自1995年成立安寧緩和醫療病房以來，30年來陸續發展「居家安寧療護」與「安寧共同照護模式」。在安寧病床有限的情況下，讓末期病人能在熟悉的家中，或留在原本科別病房內康健雜誌 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
港星張啟樂晉升成為「港仔台爸」 太太大力稱讚是「洗屁屁高手」
【緯來新聞網】來台發展6年的港星張啟樂曾獲頒第59屆廣播金鐘獎生活風格節目獎，他的女兒在去年年底出生緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影／菲律賓大型「垃圾山」崩塌！多人遭活埋
[NOWnews今日新聞]菲律賓宿霧市郊區的比納利夫（Binaliw），一處垃圾掩埋場，當地時間8日下午發生崩塌事故，數十人逃生不及而慘遭活埋。雖然救援人員努力搜救，但截至發稿時間為止，已知至少4人死...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
通緝犯拒檢逃逸！三峽街頭上演飛車追逐 警圍捕「連開14張罰單」最高罰4.38萬
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導新北市三峽區8日下午發生拒檢逃逸案件。一名59歲李姓男子騎乘機車行經中正路時，因行跡可疑引起巡邏員警注意，未料在警...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
于美人同框張小月 傑出女強人惺惺相惜
電視知名主持人于美人10日在臉書曬出同框中華民國資深外交官張小月，推崇張小月為國家奉獻50年，而且還是特別艱辛的外交工作，「實在是不簡單。」于美人透露前晚巧遇72歲張小月，誇她政大外交系畢業後就進入外交體系工作，直到去年才退休，「我特別跟她道聲感謝，她為國家奉獻50年，是我國第一位女性駐外大使！」自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美東青年參拜朝天宮體會媽祖文化 感動直喊「台灣信仰自由」
已有53年歷史的美東中文學校協會，首次舉辦為期10天「媽祖深度探索之旅」，9名美東地區青年跨越萬公里參訪，今（11日）到北港鎮參拜朝天宮，並由廟方落地招待，帶領踏巡北港各處景點。其中熱愛台灣文化的美國家庭「白家姐妹」們也參與。大姐白琳感動地說，台灣宗教文化信仰自由，是學習中國政治史的她感受到最不同的自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新故鄉願景》走讀中央市場 轉型吸國際客
屏東市中央市場興建於1957年，由4座商場共構而成，裡頭民生物品、飲食雜貨、高級百貨一應俱全，它見證庶民經濟的光輝時期，也與所有傳統市場一樣，在走過一甲子後凋零沒落，但有一群人至今不放棄地嘗試各種可能，陪它轉型、重振風華，近年走讀活動不僅愈辦愈盛大，更愈趨國際化。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
警光山莊出人命！ 73歲翁泡「泰安第一湯」溺斃
苗栗泰安警光山莊大眾池於今（11）日下午發生溺水意外，一名73歲李姓老翁在泡湯過程中溺斃，儘管緊急送醫搶救仍宣告不治。事發當時，李姓老翁正享受溫泉浴，卻因不明原因發生溺水事故，檢警將於明日進行相驗以釐清死因。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
強化帳密安全 數發部教3招防駭
面對資安威脅，提升帳密防護更加重要。數發部提醒，駭客時常利用暴力破解、竊取帳戶資料，建議民眾透過強化密碼難度、二階段認證以及定期巡檢等三大招，保障個人隱私與數位財產安全。 數發部資安署12日舉行記者會，根據統計，超過37%資安威脅來自入侵攻擊，駭客會利用超級電腦進行「暴力破解」等手段，試圖破解並取得服務權限，以盜取個資，其中又以社群媒體、購物平台等網站遭駭風險及機率較高。 數發部資安署主任李昱緯指出，強化帳號密碼安全是數位防禦的第一道防線，而民眾使用「弱密碼」是常見的資安漏洞，若將密碼設定為123、abc，或是使用個人資訊如手機、生日等，駭客很輕易即可突破權限設定。 此外，駭客也會利用已外洩的個資，試圖以同組帳號密碼登入不同網站，進行「撞庫攻擊」(駭客將外洩的帳號、密碼到不同網站亂試)，曾經有民眾因個資外洩，導致會員點數遭盜賣。 數發部提醒民眾透過三大招強化帳密安全。首先是建議使用「強密碼」，增加密碼長度及複雜度，至少包含15個字元，並落實「一站一密碼」原則，也盡量不使用生日、姓名、電話等容易被猜測的資訊。李昱緯說：『(原音)要密碼增加長度及複雜度，建議至少15個字以上，甚至越長越好。中央廣播電台 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
高雄農業韌性2-1》品種創新、智慧管理 農產增值達191.7億
全球氣候異常衝擊下，適地適種成為農業生存關鍵，高雄市以品種創新、智慧管理，打造農業抗氣候韌性，由「美濃米」、「天使瓜」領軍，帶動農業品牌升級，高雄農產值在縣市合併民國100年到去年累計成長75%，促進整體農產增值達191.7億元。農業局提出調適策略，10年來攜手農業改良場、農業試驗所，推動品種更新，自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 9 小時前 ・ 267
李在明再向習近平商租2貓熊 日兩周後將無貓熊
南韓總統李在明九日主持光州和全羅南道行政合併相關座談會時表示，他日前訪問中國大陸與習近平會談時請求中方向韓方再租借一對貓...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
桂綸鎂錄影崩潰流淚！與陳柏霖、黃宣挑戰戰舞
陳柏霖和YELLOW黃宣率隊在紐西蘭進行尋寶之旅的《出去一下WHAT A TRIP》，將在今（11）日與桂綸鎂一同尋獲此行最大寶藏。在毛利部落裡度過兩天的他們，學習了毛利文化、緬懷了部落的歷史，認識了毛利文化的知識和遺產。一段百年前的慘烈戰役，讓三人感傷，更令桂綸鎂難過落淚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言