劉姓保母姊妹虐剴剴案 二審115年1/27宣判

（中央社記者劉世怡台北22日電）「剴剴」遭虐死案，二審台灣高等法院今天晚間辯論終結，明年1月27日宣判。最後陳述時，保母劉彩萱起身鞠躬哭著說，對不起，會請律師跟被害家屬談賠償；劉若琳則沒話說。

二審審判長詢問保母姊妹劉彩萱、劉若琳有無最後陳述，劉彩萱立即起身向合議庭3名法官鞠躬並哭著說，「我感謝大家，對不起，我會請律師跟被害家屬談賠償，在能力所及補償」；劉若琳則稱，沒有。劉彩萱、劉若琳均表示，不聆判。

廣告 廣告

在法庭上，法官詢問，為何剴剴在廁所裡吃飯，其他托育幼兒沒有。劉彩萱表示，剛開始剴剴也是在客廳用餐，但因他有含飯、嘔吐，其他幼兒學吐，因此貪圖好清理，帶去廁所餵飯。

法官接著問，為何要把捆綁剴剴的照片傳給妹妹劉若琳，劉彩萱回應，當下沒有想什麼。法官追問，照片傳送很多次，劉彩萱表示，妹妹跟她互動聯絡頻繁，當時沒多想就分享給她。

法官庭上表示，依據司法院量刑系統數據顯示，就被告被控罪名，最低判刑10年，最高判刑19年，平均則為13年11月。

針對剴剴在民國112年12月23日，即死亡前一天，劉彩萱有餵他牛奶及藥部分，辯護人主張，劉彩萱當天身體不舒服，仍有給予適當照顧。檢察官駁斥，這並不是具體照顧，依辯護人的相關主張，難道劉彩萱與剴剴互動不良，就可以施虐。

檢方認為劉彩萱照顧剴剴4天就打腳底，並非劉彩萱於一審時所稱的「慢慢失去愛心」，而是一開始就沒有愛心，劉彩萱自省能力低，有再犯風險，需以監所長期矯正，請求維持一審，仍判處無期徒刑。劉若琳對劉彩萱虐待剴剴狀況會追蹤、鼓吹並評論，而且接手照顧時，剴剴還是繼續罰站，且仍有再犯風險，請求加重其刑。

劉若琳辯護人答辯表示，雖然做無罪答辯，仍強調本件有下修調整空間，例如幫助犯經減輕其刑，量刑應為5年1月。劉若琳為單親媽媽且患病，無法預見剴剴死亡，她只是相信姐姐劉彩萱而保持沉默。

全案緣於，劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，自同年9月1日起至12月23日，涉嫌對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。

一審台北地方法院國民法官法庭認為，劉彩萱、劉若琳2人犯罪動機以虐取樂，惡性重大危害甚鉅，且未與被害人家屬和解，社會復歸可能性為中或中上程度，判決劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳有期徒刑18年。檢方僅針對劉若琳科刑18年過輕，提起上訴；劉彩萱、劉若琳對原審判刑全部上訴。（編輯：方沛清）1141222