劉姓姊妹二審維持原判 另涉凌虐2幼童北院審理中

（中央社記者謝君臨台北27日電）男童「剴剴」遭虐死案，二審今天宣判保母姊妹劉彩萱、劉若琳無期徒刑、18年徒刑。此外，劉姓姊妹另涉凌虐2名幼童，北檢去年1月間依凌虐等罪起訴2人，目前正在北院審理中。

劉姓姊妹於民國112年8月間受託照顧1歲男童「剴剴」，涉嫌對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。一審台北地方法院國民法庭判處劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身；劉若琳有期徒刑18年。案經上訴二審，台灣高等法院今天駁回上訴，維持原判。

除「剴剴」案之外，台北地檢署另查出，劉彩萱、劉若琳自112年4月起，分別托育6個月大的潘姓幼童及剛出生的蔡姓幼童，姊妹經常互相支援，或共同托育照顧2名幼童，卻涉嫌以布條綑綁等方式凌虐2名幼童。

北檢於114年1月間，依妨害幼童自然發育、強制、傷害等罪起訴劉姓姊妹，並依兒童及少年福利與權益保障法規定，建請法院加重其刑。北院同年4月開庭審理，劉彩萱僅承認對1名幼童犯妨害自由，其餘不認罪，劉若琳則否認犯罪。

此外，北檢查出，兒福聯盟陳姓女志工於3次訪視「剴剴」後，明知異常，卻未如實寫訪視紀錄，113年8月間依過失致死及行使業務登載不實文書等罪起訴陳女，並建請法院從重量刑。北院去年1月開庭審理，陳女否認造假訪視紀錄，案件仍在審理中。（編輯：李亨山）1150127