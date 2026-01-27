劉姓姊妹對話曝光！剴剴全身被綁、留下五掌印 她卻回「好爽」

劉姓姊妹遭重判。（圖／報系資料照）

惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳因為虐死僅有1歲大的男童剴剴，一審遭到國民法官重判，劉彩萱被判無期徒刑，劉若琳則被判18年。對此，檢辯雙方均不服，提出上訴，在歷經數月的審理以後，高等法院今日（1月27日）宣判上訴駁回，可上訴。判決書曝光後，高院也首度製表，公布保母姊妹以虐童為樂的對話紀錄，內容令人髮指。

剴剴案一審於去年5月13日宣判，雖然一審法官當時重判兩名被告，但是卻沒有將兩人的對話紀錄揭露，而高院今日二審宣判以後，合議庭也將劉彩萱以及劉若琳的對話紀錄製作成表格並附在判決書中，從內容可以看見這對惡保母姊妹是如何虐待剴剴，甚至交換凌虐的心得。

從判決書表格中，可看見當時劉彩萱傳送剴剴手腳被捆綁、臉部被遮雙腳高舉過頭的躺姿照片給劉若琳時，劉若琳僅回覆「好爽有冷氣吹」另外，劉彩萱將剴剴遭包裹有如木乃伊一般的照片時，劉若琳則回「很爽吧」雖然難以判斷她的言語究竟是在說，虐童的劉彩萱很爽，還是剴剴被這樣虐待一定很爽，但無論是何者，皆讓人難以接受且心痛至極。

有次，劉彩萱僅因剴剴痛哭時，走樓梯速度變慢，竟重重的在他手上用力一打，並傳訊息給劉若琳說「走樓梯故意要走不走的邊走邊哭…忍不住打了一下他的手臂才比較小聲一點」、「到剛剛手還紅著五手印」，而劉若琳見狀卻附和表示「可以教的還是要教」等語。

在成人身上留下清晰的五指紅印，已是難以忍受的劇痛，遑論受難時僅一歲半的剴剴。外界至今仍難以想像，那弱小的身軀在生前究竟承受了多少常人無法負荷的苦難。

合議庭認為，劉彩萱將剴剴視為宣洩情緒之工具，在短暫的 3 個月間，反覆而密集的以非人道之方式凌虐剴剴，還將凌虐剴剴之照片傳送予被告劉若琳，彼此交換、評論凌虐剴剴之心得，並不時夾雜嘲弄、辱罵剴剴之言語，從中獲得滿足，痛斥劉姓姊妹以虐取樂，最終駁回上訴，維持一審的重判。

