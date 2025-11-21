劉姓網友留言「1500 1H2S」遭判4個月徒刑 馬郁雯強調：絕不縱容任何一株草

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

有意代表民進黨參選中正萬華議員的前記者馬郁雯，先前因報導民眾黨前主席柯文哲USB紀錄1500金流聲名大噪，但也引來小草在其社群洗版攻擊。其中，有劉姓網友留言「1500 1H2S」影射報導來源與ㄊ性交易有關遭馬郁雯提吿，最終被依散布文字誹謗罪判處有期徒刑4月，可易科罰金、可上訴。對此，馬郁雯今（21）日強調，面對這些躲在鍵盤後方的惡意，她絕對不會縱容任何一株草，為了捍衛個人名譽，她會追究到底。

廣告 廣告

面對網友用不雅言論洗版社群頁面，馬郁雯說，這些人請勇於為自己的行為，付出代價，不要開了庭就搬出爸爸媽媽來道歉。（資料照）

馬郁雯在臉書上表示，先前為了1500萬獨家新聞，這整整一年多至今，小草惡意性騷影射、妨害名譽，她一率提告，就在今年9月，一名劉姓小草被檢方依加重誹謗提起公訴，上個月北院首度開庭，18號一審判決結果出爐，他因散布文字誹謗罪被判處有期徒刑4個月，而他的性騷擾申訴則是同步進行當中。

「面對這些躲在鍵盤後方的惡意，我絕對不會縱容任何一株草，為了捍衛個人名譽，我會追究到底。」馬郁雯說，自己絕對不會姑息這些不實造謠，這些人請勇於為自己的行為，付出代價，不要開了庭就搬出爸爸媽媽來道歉，也不要敢做不敢當，瞎扯打錯字，辯稱原意不是這樣。

「後續還有很多的案件進行中，你們一個都別想跑！」馬郁雯指出，先前小草的案件，她全數針對刑事部分提告，且同時附帶性騷擾申訴，刑事成立就去坐牢，性騷擾成立就當一輩子性騷犯。

馬郁雯說，一審宣判當天早上，她也接到來自某科大的性平會線上訪談，因為小草涉嫌留言性騷，當時她一併提出申訴，校方也將召開性平會進行評議。「無論我過去身為記者，還是此刻我是議員參選人，我捍衛名譽的決心都不會改變。」

更多FTNN新聞網報導

政治讀新術／柯文哲蓄勢待發？馬郁雯曝「這兩人」悄悄歸隊：等黃國昌卸任立委

「小沈1500」查弊女記者轉戰政壇？本人證實：已向三立請辭

「小沈1500」查弊正妹女記者投入綠營選議員？本人回應了

