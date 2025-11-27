劉子銓、洪暐哲攜手主演《遺願清單》 韓國人氣音樂劇登台

（記者石耀宇／綜合報導）韓國人氣音樂劇《我的遺願清單》首度推出台灣中文版，將於11月29日至12月19日在西門紅樓劇場登場。此次卡司集結影視新星劉子銓、創作歌手洪暐哲，以及周家寬、許博維等新生代實力派，青春組合引發劇場圈高度關注。

圖／韓國人氣音樂劇《我的遺願清單》首度推出台灣中文版，卡司包含影視新星劉子銓、創作歌手洪暐哲。（翻攝 IG）

《我的遺願清單》原版自2014年首演至今累積千場演出，因其深刻探討生命議題，被選入韓國青少年生命教育教材。台灣製作由 C MUSICAL 操刀，並獲韓國 Live Corp. 授權，劇情保留原作核心，並融入本地語感與節奏，打造更貼近台灣觀眾的青春版本。

圖／韓國音樂劇《我的遺願清單》台灣中文版由劉子銓、周家寬、洪暐哲、許博維主演。（C MUSICAL提供）

故事講述剛從矯正學校出來、對人生失望的少年宋子烈（劉子銓、周家寬輪飾），意外與身患絕症、仍想追夢的少年海齊（洪暐哲、許博維輪飾）相遇。兩人透過「人生100項遺願清單」踏上生命旅程，重新思考「活著」的意義。

圖／韓國音樂劇《我的遺願清單》台灣中文版由劉子銓、周家寬、洪暐哲、許博維主演。（C MUSICAL提供）

首次挑戰音樂劇的洪暐哲表示，排練過程讓他「像真的活進角色裡」，每次演唱主題曲〈My Bucket List〉都會想到自己的人生與想完成的夢。他也透露，最想完成的心願之一，是帶家人來一趟「沒有鬧鐘、沒有行程」的放鬆旅行，感嘆：「有些事如果現在不做，以後可能就來不了。」

圖／韓國音樂劇《我的遺願清單》台灣中文版由劉子銓、周家寬、洪暐哲、許博維主演。（C MUSICAL提供）

劉子銓繼《我們與惡的距離2》後再度挑戰深度角色，他說這部戲雖然談死亡，但更讓他感受到「抓住每一天」的重要。談到音樂劇的難度，他與洪暐哲都有共識——比起影劇表演，音樂劇更要求演員同時兼顧呼吸、歌唱、情緒與走位，「不能喊卡」也讓兩人直呼壓力不小，但對即將到來的首演興奮不已。

《我的遺願清單》台灣中文版將連演三週，主辦單位預告將帶來充滿笑淚與能量的年度青春大戲。

