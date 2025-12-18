劉子銓14歲同意「鏡頭前打手X」 劉亮佐嚇到冒冷汗：確定你可以？

記者趙浩雲／台北報導

演員劉亮佐、趙小僑與兒子劉子銓，一家四口今（18）日出席「第八屆筋斗云創劇本創投平台發佈會」受訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）

演員劉亮佐、趙小僑與兒子劉子銓，一家四口今（18）日出席「第八屆筋斗云創劇本創投平台發佈會」受訪，劉亮佐首度鬆口分享兒子年少時的演戲經歷，透露劉子銓14歲時曾被導演林立書詢問是否願意演出電影《破處》，內容尺度不小，必須在鏡頭前打手槍，劉子銓立刻答應，讓劉亮佐嚇到冒冷汗。

劉亮佐回憶，劉子銓14歲的時候，林立書導演找他演出《破處》，導演直接詢問「可以打手槍嗎」，劉子銓竟毫不猶豫答應，讓身為父親的他一度冒冷汗，「我還問他，你確定可以嗎？」劉子銓則坦言，當時正處於對表演最狂熱的階段，覺得那是自己人生中最想做的事，因此並未多想，「我覺得為什麼不可以？」但最後仍經過多方評估才沒接演。

演員劉亮佐、趙小僑全家登場。（圖／記者鄭孟晃攝影）

此外，劉子銓的兵役動向也成為關注焦點，22歲的他預計明年畢業，他已於前幾個月完成抽籤，軍種抽到陸軍，趙小僑表示當時是他們幫兒子代抽，後來才知道「代抽容易抽到海陸」的都市傳說，劉子銓則表示明年會有影集要拍攝，還有宣傳活動要進行，希望可以準時畢業，但是他想要選擇念研究所，目標成為斗哥的北藝學弟，有可能進修後再服役，家人也未給予任何壓力。

