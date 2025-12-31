劉宇寧《書卷一夢》奪年度戲劇榜首！ 台灣觀眾最愛是他們

愛奇藝國際版2025年台灣年度榜單出爐，以戲劇、直式短劇、綜藝節目與電影四大內容類型為核心，當紅頂流劉宇寧與李一桐主演的《書卷一夢》奪下年度戲劇榜首，張凌赫、徐若晗主演的《愛你》緊追其後，第三名則為白鹿、敖瑞鵬主演的《白月梵星》，前三名作品皆由90後演員（1990年後出生）擔綱主演。

《書卷一夢》李一桐跟劉宇寧主演，拿下冠軍（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

直式短劇方面，愛奇藝國際版每週平均上線40部，年度第一名由愛奇藝自製直式短劇《成何體統》拿下，該IP自漫畫起家，延伸至動畫與短劇皆創下亮眼表現；丞磊、王楚然主演的真人長劇版也已完成拍攝，並在今年度觀眾最期待作品中拿下第二名，未播先熱；第三名《咬清梨》亦翻拍推出韓國版《前輩，都是偶然吧》，由《不得不做的室友》男主角主演再度合作。

綜藝節目同樣話題不斷，名場面持續在社群平台發酵。年度冠軍由年初獨家綜藝《Good Day》奪下，《新說唱2025》則以多首洗腦hit song，再次展現音樂綜藝的持續影響力。電影方面，冠軍《哪吒之魔童降世》隨著續作《哪吒之魔童鬧海》上映話題發酵，再度帶動前作討論熱度回溫。

2025台灣月冠軍影視榜單（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

官方社群亦整理出全年最受歡迎的社群影音內容，其中以《白月梵星》女主角白鹿於訪問中說閩南語的片段表現最為亮眼，成為2025年互動表現最佳的貼文之一。《奔跑吧》於5、6月釋出的爆笑名場面，以及《新說唱2025》中話題舞台〈洗腦〉，亦分別帶動社群熱烈討論。另，《監所男子囚生記》於11月中首播，劇情搞笑輕鬆出圈，在社群平台上同樣獲得亮眼表現。

獨家播出權志龍韓綜《Good Day》拿下綜藝榜首（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

另外，結合站內預約量（限台灣用戶，統計至11月30日）觀察，觀眾最期待的作品前五名依序為《逐玉》、《成何體統》、《逍遙》、《雙軌》與《這一秒過火》。值得注意的是，榜單中《雙軌》與《逍遙》皆於今年12月播出，播出後亦有極佳表現，開播後皆拿下熱播榜第一的好成績，顯示台灣觀眾對熱門內容與主演陣容的關注，已從「播出後追看」逐步轉為「播出前即鎖定」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導