劉宇寧典禮上「偷塞零食進口袋」萌翻！超暖心真相曝光

劉宇寧尖叫之夜裝小零食給工作人員，暖心舉動被讚爆。（圖／翻攝自劉宇寧LYN工作室 微博）

2025愛奇藝尖叫之夜上周六盛大落幕，眾多明星齊聚，其中大陸人氣歌手兼演員劉宇寧，被粉絲捕捉到在會場偷偷把小零食塞進西裝口袋，俐落又可愛的小動作宛如「超萌小松鼠」，瞬間登上微博熱搜。

劉宇寧當晚身穿剪裁精緻的深色西裝、配戴皮手套，造型貴氣優雅，但鏡頭卻捕捉到台上其他演員正在發表感言，他突然回頭尋找桌上的小餅乾，接著一口氣抓了三包，悄悄往西裝內側口袋塞，因戴著手套，他先嘗試放左邊塞不下，只好迅速換右邊，動作俐落、神情認真，最後還能自然地無縫接入拍手環節，宛如什麼事都沒發生，粉絲笑翻留言，形容他簡直是超萌小松鼠。

原以為他是因為典禮流程漫長而「餓到偷藏零食」，結果工作室隔日丟出照片讓粉絲瞬間被暖哭，「劉宇寧LYN工作室」在微博分享：「感謝全天下最好的老闆！最優秀的老闆！最帥氣的老闆！」，可見黑色皮手套旁整齊擺著3包肉乾與3顆陳皮梅。粉絲秒懂，劉宇寧其實是怕團隊大家忙到沒時間吃東西餓肚子，原本以為是「偷吃」，結果是真「投餵」。

留言區瞬間掀起熱議：「被投餵的人也太幸福了」、「請問劉宇寧這樣的大哥去哪裡領啊，他不是倉鼠，他分明就是哆啦A夢啊」、「這個劉宇寧真的也太好了吧！！ ​」、「我也想要這樣的老板，霸總外表，溫暖內心」、「我要是有這麽好的領導就好囉！拿著小零食給自己的工作人員！我的媽呀！好萌哦！」、「還給工作人員打包小零食，太貼心了吧！唱歌也很好聽呀！」

據悉，劉宇寧憑戲劇作品《書卷一夢》，拿下「尖叫之夜男演員」獎項。他在發表獲獎感言時，謙遜說：「作品是演員的立身之本，角色是每個演員最大的動力，作品是每個演員最大的底氣」，承諾將以更好的表現回饋觀眾。

