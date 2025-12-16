劉宇寧太爽啦！錢多到花不完卻為這戲爆哭 見趙露思超佩服

【緯來新聞網】劉宇寧和趙露思主演古裝愛情劇《珠簾玉幕》飾演智商在線、揮金如土的珠寶商人「燕子京」，是第一次演出高智商、錢多多的角色，「錢多到花不完，但全都拿來完成復仇計畫」，但也有催淚劇碼，其中在演出痛失妹妹橋段爆哭到差點燒聲。趙露思是大家公認的拍片靈魂人物，在劇組堪稱「短影音企劃王」。

劉宇寧（右）很佩服趙露思。（圖／緯來戲劇台提供）

劇中，劉宇寧與唐曉天同時對趙露思動情，形成情敵關係。劉宇寧笑說，事後配音才發現兩人對戲台詞多到寫滿兩張紙，「真不知道當時是怎麼背下來的」。不過戲外劇組氣氛十分融洽，趙露思更是大家公認的拍片靈魂人物，在劇組堪稱「短影音企劃王」，不僅會主動發想拍攝內容，還會集合大家依照她的節奏拍片，甚至親自後製特效，劉宇寧說，「她拍完給我看時，我還會懷疑『我有那麼好看嗎』？真的很佩服她」。



談到角色，劉宇寧直言：「演得太過癮了！」不僅是有錢的商人，武功還相當了得，「如果燕子京來到現代，一定是那種會帶你賺大錢、賞罰分明、讓人想加入他團隊的老闆」。拍攝期間也不乏高難度戲碼，他提到在拍攝戲中得知妹妹過世的橋段，情緒完全爆發，攝影軌道繞著他拍了3天，撕心裂肺的吼叫讓嗓子一度沙啞，甚至擔心「還能唱歌嗎」？



劉宇寧飾演「燕子京」幼時遭奸人所害、父母雙亡，被迫過上與狗搶食的悲苦生活。幾經磨難後，他成為叱吒商場的珠寶商人，運用金錢與謀略一步步向仇人討回公道。途中遇上由趙露思飾演、同樣出身卑微的珠奴「端午」，兩人惺惺相惜，在經商與復仇之路上並肩前行，情感也悄然滋長。《珠簾玉幕》將於12月22日晚間11點起，周一至五晚間10至12點於緯來戲劇43頻道播出。

