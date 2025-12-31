劉宇寧收服台粉稱霸年度戲劇榜 GD《Good Day》登基綜藝王

李一桐（前）跟劉宇寧主演的《書卷一夢》拿下冠軍。iQIYI愛奇藝國際版提供



「2025年愛奇藝國際版台灣年度榜單」出爐，戲劇榜榜首是劉宇寧、李一桐主演的《書卷一夢》，張凌赫、徐若晗《愛你》緊追其後，第3名則為白鹿、敖瑞鵬《白月梵星》，前3名作品皆由90後演員（1990 年後生）主演，年輕世代演員的號召力與市場影響力逐漸成為內容討論與觀看的主力。

GD韓綜《Good Day》拿下綜藝榜首。iQIYI愛奇藝國際版提供

綜藝節目同樣話題不斷，年度冠軍由韓國天團「BIGBANG」隊長G-DRAGON（GD，權志龍）領軍的《Good Day》拿下，節目集結了多位韓國人氣明星出演嘉賓，自開播以來話題不斷，不僅展現其強大號召力，也成為推動平台訂閱成長的重要關鍵內容之一。《新說唱2025》則以多首洗腦hit song再次展現出音樂綜藝的持續影響力。

電影方面，多部曾於院線創下亮眼票房的夯片，上線後同樣在線上平台獲得關注，冠軍《哪吒之魔童降世》隨著續作《哪吒之魔童鬧海》上映話題發酵，再度帶動前作討論熱度回溫，顯示經典IP在新作加持下持續延燒的影響力。

