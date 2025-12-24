劉宇寧演唱會秒殺搶不到！台粉跨海搶票許願：求開台灣場

中國大陸男星劉宇寧2014年組摩登兄弟樂團並擔任主唱，他也跨足戲劇圈，近年憑藉《珠簾玉幕》、《折腰》等劇，收穫大批海外粉絲，在台灣也有超高人氣；他今年中在大陸展開《劉宇寧的》演唱會巡演，場場秒殺，不少台粉跨海搶票，喊話能辦台灣場或港澳場，直呼：「機票錢已經準備好，只差一張票！」

劉宇寧赴《2025騰訊星光大賞》，在綜藝和戲劇上都獲得獎項。（圖／翻攝自劉宇寧工作室）

劉宇寧從直播歌手出身，參與大陸歌唱綜藝節目後跨界演戲，以《長歌行》、《一念關山》、《書卷一夢》等作品累積口碑；他與宋祖兒合作的《折腰》被譽為古裝愛情天花板，南韓女星林秀香也曾在社群平台上分享自己追《折腰》的過程，直呼被劉宇寧飾演的魏劭迷住，看到吻戲會尖叫臉紅，他在南韓、越南、泰國也有不少粉絲，為他組粉絲後援會，台灣也有諸多粉絲社群，為他籌備生日會等活動。

許多台灣新粉絲為了能更即時得知偶像的動態，開始研究大陸社交平台，甚至出現「微博開通教學潮」，有網友在臉書分享，為了劉宇寧第一次學會怎麼註冊微博、怎麼使用超話，甚至為了看演唱會生平第一次去申辦台胞證，研究怎麼在中國售票平台大麥、紛玩島搶票，甚至開始學習大陸粉圈常見的應援模式。

劉宇寧《劉宇寧的2025個人巡迴演唱會》一票難求，大連站邀請任賢齊（左）擔任嘉賓。（圖／翻攝自劉宇寧工作室）

由於《劉宇寧的2025個人巡迴演唱會》一票難求，不少台灣粉絲坦言，即便提早蹲守在售票平台前，跨海找黃牛仍鎩羽而歸。儘管如此，仍澆不熄台灣粉絲跨海追星的熱情，不少人從台灣飛往大陸各站演唱會現場應援。

其中，有位粉絲在臉書「摩登兄弟劉宇寧粉絲交流群」發文，描述自己是飛機一日遊，從澎湖出發先飛台灣松山機場，接著搭車到桃園機場再飛往北京，最後轉機前往大連，只為親眼見到舞台上的劉宇寧。

劉宇寧粉絲發文，詳細追星之路。（圖／翻攝自摩登兄弟劉宇寧粉絲交流群）

雖然粉絲們展現了極高的行動力，但兩岸搶票的難度極高，許多台灣歌迷在社群平台上哀聲連連。臉書各大粉絲團發起了熱烈討論，粉絲紛紛留言表示如果台北場暫時有難度，「在港澳開演唱會也可以，我們一定會集體跨海過去！」在臉書、Threads、IG等社群平台上，台灣粉絲也期盼男神能早日來台或是鄰近的香港、澳門與大家相見，「只要他唱，我們就飛」。

