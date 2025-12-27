劉宇寧爆紅後沒拍戲！遭疑升咖只接一番戲 他霸氣回：我不靠番位來證明

記者王培驊／綜合報導

中國男星劉宇寧近來憑藉陸劇《折腰》人氣再創高峰，卻意外捲入「升咖後只接一番戲」的傳聞，所謂「番位」，指演員在影視作品中署名的排序位置，常被視為衡量戲份多寡與市場咖位的指標，其中「一番」多半代表排名第一的主演角色。劉宇寧被指只接一番，所以才一年多未進新劇組拍攝，引發網路熱議。對此，他26日晚間在個人直播中親自出面澄清，直言相關說法並不屬實，也強調自己從未把番位看得如此重要。

劉宇寧直播正面回應酸民留言。（圖／翻攝自微博）

劉宇寧透露，看到外界揣測他不進組是因為「不想再當二番，只想演一番」，讓他感到相當無奈。他直言，若自己真的如此在意虛名與排名，「我不可能走到今天」，並強調演員的價值不該由番位來定義，「我的價值，不需要靠番位來證明。」

劉宇寧近期因為主演的戲劇爆紅，人氣不斷飆升。（圖／翻攝自微博）

他也進一步分享自己的看法，表示不論是一番、二番，甚至是五番，只要角色屬於自己、作品有留下成績，該被看見的終究會被看見；反之，若角色不適合，即便站在最前面，也留不住真正的榮譽。他的一席話引發網友共鳴，不少人直言「當一個人的存在本身就是價值時，就不需要靠這些頭銜證明自己」，也有人認為他展現了少見的「強者思維」。

針對這段時間未進新劇組的原因，劉宇寧也在直播中說明，主要是因工作重心調整所致。自2024年9月完成《書卷一夢》拍攝後，他將心力放在歌手身分上，積極籌備巡迴演唱會與新作品，「連續四年紮根橫店拍戲，也想給自己一點時間，探索其他可能性。」不少粉絲也替他緩頰，指出他這一年雖未進組，但發行多首新歌、舉辦多場萬人演唱會，行程其實比拍戲時更為密集。

對於外界質疑與黑粉聲音，劉宇寧則選擇正面看待，甚至分享自己的「自我鼓勵法」，笑說會對著鏡子告訴自己：「劉宇寧，你的價值不需要用番位來證明。」相關言論曝光後，不少網友表示認同，認為他能同時兼顧演員與歌手身分，主動權掌握在自己手中，本身就已是實力的證明。

