劉宇寧片場小習慣曝光 宋祖兒甜讚「明顯感覺到很用心」

宋祖兒、劉宇寧在《折腰》中展現強大CP魅力，播出後收視屢創新高。戲外兩人相處融洽，片場笑聲不斷，宋祖兒為戲宣傳時，幽默調侃身高189公分的劉宇寧，帥氣是非常帥氣，就是個子太高了，但也透露這其實有好處：「就是拍我的機位都會很高，就會顯得臉很瘦！」

宋祖兒(左)打趣笑說因為劉宇寧(右)的個子高，所以拍戲時的角度讓她看起來顯瘦（圖／八大電視）

宋祖兒表示，與劉宇寧合作期間，從對方身上學到的優點就是吃苦精神。她說，演員最基本的是先保護好自己的身體，才能更好投入工作，「但他就真的是蠻拚的，他在腳還沒好的時候，就抱我啊！跑啊！然後他也願意理解，盡自己的能力範圍去做。」

除此之外，她也發現劉宇寧在拍戲現場的小習慣，「我從來沒有見過他拿劇本，他很厲害，他永遠都是記在腦子裡。像我這種記性確實有時候不太好，比較屬於臨時快速記憶的，就能很明顯感受到他提前做了功課，然後很用心。」

宋祖兒(左)和劉宇寧(右)在《折腰》裡先婚後愛，感情越來越甜（圖／八大電視）

《折腰》劇情涵蓋權謀鬥智、先婚後愛的浪漫戀情，也有輕鬆的喜劇元素。回想起戲裡有意思的橋段，宋祖兒透露因劇情發展，劉宇寧飾演的角色會很怕老婆，只要太座稍微一盯著他，他就會破音。

劉宇寧分享：「開始的時候可能我對她就是很冷，就是無所謂，妳一個小丫頭能搞出什麼來？但後來愛上了之後，就瞬間變成另外一個人，都是哄著她。」宋祖兒打趣爆料：「但這是劉老師的一個聲音天賦，就是我沒有見過一個人可以破音破得如此自然。」

劉曉慶在《折腰》氣場強大（圖／八大電視）

《折腰》的另一個亮點，是宋祖兒在相隔十幾年後，再度和前輩劉曉慶合作。她表示，劉曉慶的整個狀態、精氣神，都跟她小時候的記憶一模一樣。當年一起拍攝《寶蓮燈前傳》時，她才十歲，「我就看她坐在王母娘娘的那個座上，就是你會覺得跟她說話，都覺得會有點害怕的那種。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導