劉宇寧直播突接「陌生來電」！無奈怒喊：沒資格和我對話

劉宇寧直播突被「陌生來電」騷擾，無奈吐心聲。（圖／翻攝自摩登兄弟劉宇寧 微博）

大陸歌手兼演員劉宇寧因出演古裝劇《折腰》，人氣再度攀升，被視為今年古裝劇最受討論的男演員之一，他近日展開巡迴演唱會，場場爆滿人氣火熱。然而，正值事業高峰，他卻再度遭遇私生問題困擾，23日前他在直播時突然接到陌生電話，事件曝光後，登上微博熱搜，引發大眾討論「追星的界線」。

直播中，劉宇寧正與大家互動聊天，手機卻突然響起陌生來電，私人號碼疑似外流，直播氣氛瞬間變得尷尬，劉宇寧望著手機，語帶無奈地說：「怎麼會有我電話？我不知道啊」，直播中有粉絲起鬨喊：「接接接」，劉宇寧更毫不隱藏自己的反感：「慣他臭毛病，我還接他電話？他算什麼呀？他沒資格跟我對話，因為他不尊重我！」

劉宇寧也公開吐露近年被私生飯過度跟蹤的困擾，坦言除了被電話騷擾外，還遭遇私生多次出現在他的私人場域，包括錄音棚、健身房，甚至外出逛街也會被跟著，他無奈說道：「無所謂，我已經習慣了，他不是第一個給我打電話的，也不是最後一個給我打電話的，無所謂，我不接就好了，就讓他打唄」。

不過，劉宇寧也強調這些行為已嚴重超出正常追星範圍，甚至已經侵害他的隱私，讓他壓力大增：「人跟人相處都有個度，過了就非常討厭，非常的不舒服，我的日常行程已經不夠看了還是怎麼，還非得把我的私人行程也跟著，我去健個身也要跟著，我去錄個音也要跟著，我逛個街也要跟著」。許多網友也留言力挺，希望私生行為能適可而止，不要再傷害藝人的日常生活，尊重最基本的私人空間。

