劉宇寧直播突遭粉絲狂打私人電話！氣炸斷線 聊天室氣氛瞬間凝結

記者林宜君／台北報導

近期因出演陸劇《折腰》再度在台灣走紅的歌手兼演員劉宇寧，剛於北京連開兩場巡迴演唱會，連續兩日滿場，可見人氣依舊。沒想到，他日前在直播時意外接到陌生電話，再度引發外界對名人隱私遭侵犯的討論。

事件發生在直播過程中，劉宇寧的手機突然響起，來電顯示為河北邯鄲。由於他的私人號碼早先疑似遭外流，讓聊天室瞬間安靜下來，氣氛詭異。劉宇寧當下語帶無奈，推測可能是被身邊的人不小心透露出去。

劉宇寧在直播中明確表示，這種騷擾電話其實已經不是第一次。（圖／翻攝自劉宇寧IG）

事後，劉宇寧在直播中明確表示，這種騷擾電話其實已經不是第一次，也不太可能是最後一次，因此未來將不再接聽類似的陌生來電。他也強調，對方直接撥打私人電話，是「完全不尊重隱私」的行為。

身邊友人也透露，劉宇寧不只在直播時遇到，甚至曾在健身房、錄音室等私人行程被粉絲堵到，已經嚴重跨越正常追星範圍，造成他的生活壓力。雖然騷擾問題層出不窮，但劉宇寧仍持續在舞台與作品上努力，近期巡演也因實力與高人氣，持續受到粉絲支持。

