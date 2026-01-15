劉宇寧直播金句誕生！粉絲告白秒被「送去睡覺」 全網笑翻：回應太真實

記者林宜君／台北報導

人氣歌手劉宇寧又在直播中掀起熱議！近日，劉宇寧一邊與粉絲互動時，被粉絲直接問到「想嫁你怎麼辦」，劉宇寧幽默回應「立刻關機去睡覺」，立刻讓聊天室炸鍋，網友紛紛留言笑翻，瞬間成為社群熱搜話題。劉宇寧近日除了密集推出新歌外，也常透過直播與粉絲保持互動，直播時他不僅會唱歌、分享日常生活點滴，還會即興回答粉絲提問。劉宇寧的直播頻道平均每場觀看人數超過數萬人次，許多粉絲喜歡在聊天室裡提問搞笑或甜蜜的問題，以期待偶像的即時反應。

日前在一次晚間直播中，一名粉絲大膽留言：「想嫁你怎麼辦？」（圖／翻攝自fion_goh5132 TikTok）

劉宇寧當場幽默回應：「立刻關機去睡覺」。（圖／翻攝自fion_goh5132 TikTok）

日前在一次晚間直播中，一名粉絲大膽留言：「想嫁你怎麼辦？」，劉宇寧當場幽默回應：「立刻關機去睡覺」，語氣輕鬆又不失親切感。這段互動被網友截圖後瘋傳，不少人留言笑說：「這回應太真實」、「劉宇寧連拒絕都這麼可愛」、「果然理智又暖心的偶像！」

這段互動被網友截圖後瘋傳，不少人留言笑說：「這回應太真實」、「劉宇寧連拒絕都這麼可愛」、「果然理智又暖心的偶像！」。（圖／翻攝自fion_goh5132 TikTok）

其實，劉宇寧自從從網路歌手起家以來，就以親民形象和幽默風格深受粉絲喜愛。去年他完成了多場線下演唱會，包括北京、上海等地，場場爆滿，也在社群上分享排練幕後趣事，讓粉絲感到貼近偶像日常。直播中的小互動，正是劉宇寧與粉絲維持熱度的重要方式之一。此次直播回應不僅再次展現劉宇寧的親和力，也讓網友見識到他幽默又理智的一面。專家指出，像劉宇寧這類偶像善於即時與粉絲互動，既能提升黏著度，也能透過輕鬆幽默化解尷尬問題，讓粉絲感到溫暖且有趣。

