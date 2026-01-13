劉宇寧真的沒忘！6年前承諾粉絲1事 成都開唱兌現

劉宇寧近日在成都開唱邀請粉絲到場，實現6年前承諾。（圖／翻攝自劉宇寧工作室 微博）

大陸歌手劉宇寧近日在巡迴演唱會成都站，兌現了一段跨越六年的承諾，溫暖故事在網路上迅速發酵，話題「劉宇寧一句承諾記了六年」衝上熱搜，也讓無數粉絲感動直呼是最真誠的「雙向奔赴」。

這段故事要追溯至2020年，劉宇寧在直播中與一名暱稱為「襪子」的粉絲連麥，當時對方還是高中生，獨自前往成都觀看他的演唱會，她曾在連麥中提到，因為要趕火車，不得不在演唱會尾聲提前離場，沒能聽完最後幾首歌，成了心中的遺憾。

聽聞後，劉宇寧安慰她並承諾：「我們一定會再見的，下一次你會聽到我唱最後一首歌的，下一次演唱會，我送你一張票。」，當時不少人以為只是偶像對粉絲的暖心安撫，隨著時間流逝，這段對話也逐漸被淡忘。

沒想到六年後，劉宇寧巡迴演唱會1月10日來到成都站，他真的沒有忘記這個約定，不僅邀請「襪子」到場，還送上看台第一排的座位，讓她這次不必再拿著望遠鏡，就能清楚看見舞台上的偶像，聽完每一首歌。

「襪子」事後也在社群平台分享演唱會心得，字裡行間滿是感動與幸福，寫道：「當我一步步走向看台第一排時，我的眼淚已經不爭氣地往下掉。我終於從你的二十幾歲，來到了我的二十幾歲。」短短幾句話，讓不少網友看了忍不住紅了眼眶。

劉宇寧這份「說到做到」的重諾精神，被外界大讚難能可貴，也讓他歌曲〈該相逢的人會再相逢〉的意義再度被粉絲提起，直呼「含金量還在上升」，網友紛紛留言表示：「6年前的承諾，有多少人還能記得清並且去兌現，他真的是頂好的寧哥啊」、「感動，他真的太好太好了，他始終都記得」、「老大一直都是溫暖細心重感情的人」、「暖男，寧哥最好」、「寧哥的真誠，讓粉絲淚目！這樣的雙向奔赴太戳心了～」、「真的愛了一個很好很好的人」、「劉宇寧太好了，這段直播我都給忘了，他還記得」。

