劉宇寧跨年夜翻車！一邊唱一邊懷疑人生 秒回一句話全場笑爛

跨年夜剛落幕正式邁入2026，全台跨年表演話題仍持續延燒，其中最被網友一面倒推爆的，莫過於由「妹神」張惠妹擔任總導演的「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」晚會。這場被網友狂讚為「免費聽到爽」、「一個台東幹翻全台」的跨年舞台，不僅在線上直播創下最高峰超過28萬人同時觀看的驚人數字，現場更湧入逾10萬人，堪稱2025年最強跨年晚會，2026年最震撼的開年畫面之一。

