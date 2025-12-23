劉宇寧遭命理老師警告：被資方壓榨 身體健康恐出狀況！解套方法曝光

劉宇寧人氣正旺。翻攝微博

中國當紅男神劉宇寧影視歌多棲，今年憑藉《折腰》、《書卷一夢》人氣更上一層樓，巡迴演唱會也場場爆滿，人氣正旺之際，有命理老師卻警告：「注意，赤馬紅羊時期被出資方壓榨、身體健康亮紅燈。」

易經預言家、命理諮詢師高輔進在臉書上發文指出：「劉宇寧要注意，赤馬紅羊時期被出資方壓榨，至身體健康亮紅燈，或是注意恐有憂鬱，或自閉相關症狀來干擾。」他長期靠自身努力、打拚獲得成果，「只是，需要持續努力，果實紅利才會持續入帳，如果休息、間斷了，就容易有停滯之虞，所以，如何趁這波高人氣，轉換成『被動紅利』，將是接下來的主題。」

劉宇寧今年名利雙收。翻攝微博

高輔進繼續指出：「另一種情況，便是小心因『求好心切』或『難以拒絕』的態度，尤其對粉絲，要注意為了寵粉，所帶來的後遺症…之類的負面影響。而這影響，明面看得到的，就是身體健康出現警訊，看不見的，就要注意恐有憂、躁、鬱，或自閉相關症狀的產生，至45歲後，恐會調養身體為優先。」

被預言若能再婚、生小孩：會產生磁場轉換

高輔進還提到，有過一段婚姻的劉宇寧，若能在42歲前再結婚，或45歲前能生小孩，「便會產生磁場轉換，很高機率從原本是在『室內』調養身體，變成在「室內」照顧家庭。」雖可能影響曝光率，但也提醒：「就長遠來看，身體健康是萬源之本，屆時，還是要看劉宇寧，會如何選擇。」

劉宇寧演出《折腰》後人氣大漲。八大提供

《科學的玄學 高輔進 官網》臉書全文

高輔進發文分析劉宇寧運勢。翻攝科學的玄學高輔進官網臉書

★《鏡報》提醒您：民俗說法，僅供參考。



