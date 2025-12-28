劉宇寧遭爆只想演「大男主」沒戲拍 霸氣回應真實心聲：不需要說好聽的

劉宇寧霸氣回應番位爭議。翻攝微博

中國當紅男星劉宇寧今年憑藉《折腰》、《書卷一夢》兩劇再攀事業高峰，隨後投入巡迴演唱會見粉絲，結果竟爆出他遲遲不進劇組拍戲，是因過於在意「番位（演員劇中排位）」，只願意接演「一番」大男主角色，對此他也在直播中霸氣回應。

劉宇寧在直播中自嘲這個傳言，「很多花（女演員）都嫌棄劉宇寧。」隨後正色表示：「如果我把這些虛名、這些番位看得重的話，我劉宇寧混不到今天。我說這些不重要就真的不重要，不是在說好聽的，我也不需要說好聽的。因為我有那個自信，哪怕我是五番，該是我的東西依舊是我的，不該是我的，如果我演一番，他也不該是我的。」霸氣發言被粉絲讚爆。

劉宇寧近期忙於巡迴演唱會。翻攝微博

忙於巡迴演出！粉絲敲碗來台開唱

雖然巡迴演唱會目前僅在中國各地，今也官宣成都站海報，台灣粉絲只能跨海搶票，紛紛敲碗希望來台舉行，或是在較近的港澳地區開唱。此外，他明年1月8日將過36歲生日，各地粉絲也已開始動員為他慶生。

劉宇寧官宣成都站演唱會海報。翻攝微博

日前粉絲讓「劉宇寧所願皆得」7字登上台北101點燈活動，新北市板橋站也有大型電視牆播放慶生廣告，接下來在台北車站、大直美麗華、桃園公車廣告等處都可見台灣粉絲的用心。



