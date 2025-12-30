劉宇寧《書卷一夢》奪冠！張凌赫《愛你》緊追在後 丞磊《成何體統》未播先熱

《書卷一夢》由李一桐（前）、劉宇寧主演，拿下冠軍。iQIYI愛奇藝國際版提供

2025年愛奇藝國際版台灣年度榜單中，戲劇項目由李一桐、劉宇寧主演的《書卷一夢》奪下榜首，張凌赫、徐若晗《愛你》緊追其後，第三名則為白鹿、敖瑞鵬《白月梵星》。

年度戲劇榜前三名作品皆由90後演員（1990年後生）擔綱主演，年輕世代演員的號召力與市場影響力持續放大，逐漸成為內容討論與觀看的主力。值得一提的是，排名第四的《朝雪錄》於播出期間創下2025年度平台單日最高觀看人數高峰，成為本年度最具代表性的戲劇亮點之一。

人氣戲劇榜。iQIYI愛奇藝國際版提供

《成何體統》IP受矚目！奪直式短劇冠軍

直式短劇方面，年度第一名由愛奇藝自製直式短劇《成何體統》拿下，該IP自漫畫開始，延伸至動畫與短劇皆創下亮眼表現，由丞磊、王楚然主演的真人長劇版也已完成拍攝，在今年度觀眾最期待作品中拿下第二名，未播先熱。

人氣直式短劇榜。iQIYI愛奇藝國際版提供



