劉宗鑫執勤遭拖行殉職 辯方質疑違法搜索…死者父悲憤離席

劉父針對辯護律師質疑警方違法搜索，一度氣憤離席。資料畫面

女毒蟲陳嘉瑩拖行新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫致死案件，新北地院國民法官庭今（10日）繼續開庭審理，陳女辯護律師在庭上強調劉員案發時的搜索行為不合法，讓到庭旁聽的劉父當場氣憤離席，而陳女也辯稱當時劉員讓她感覺「在刁難」，擔心被找到毒品，才會加速逃逸。

前年9月30日深夜，時任土城分局清水派出所所長劉宗鑫與同事盤查陳嘉瑩違停車輛時，發現她疑似持有違禁品，因此遭對方拖行後撞擊施工護欄致死，此案今入第3天審理，上午由法官勘驗檢警調查筆錄。

廣告 廣告

根據筆錄內容，陳女供稱，在劉員等人盤查時，自己已經配合調查，但對方仍堅持要查看她的隨身物品，因此感覺「所長在刁難、找她麻煩」，也擔心持續下去會被查獲毒品，所以才會開車拖行劉宗鑫逃逸。

針對罪責部分，檢方認為陳女明知當時劉員掛在車邊，卻仍加速逃逸，時速甚至一度達65公里，加上犯後直接逃離現場，因此認其有殺人故意、加重妨害公務、妨害交通往來及肇事逃逸等罪，此外，陳女被驗出安非他命及K他命、依托咪酯陽性反應，雖案發時依托咪酯尚未列為毒品，但她施用其他毒品，因此毒駕部分依然成立。

不過陳女律師則在替其辯護時強調，當時劉員是針對紅線臨停與車輛註銷車牌的違規部分取締，不應該有查看私人物品等類似搜索的舉動出現，認為當下警方的搜索行為並不合法，而此番言論也讓劉父當場氣憤離席。此案將於明（11日）下午宣判。



回到原文

更多鏡報報導

女毒蟲拖行警所長害殉職 庭上瞎扯拒認罪…死者父訴求「一命抵一命」

噁男年收僅15萬裝闊少 開價2億性交易買原味內褲...3妹子慘遭騙砲

三觀崩毀！金山兄妹亂倫10天4次 狼兄竟對13歲胞妹伸狼爪

台南知名飯店初二「一晚4萬5」！網喊：不如出國 業者解釋了 五星戰區過年行情一覽