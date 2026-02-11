劉宗鑫遭拖行殉職再開庭 劉父當庭下跪求處嫌犯死刑

劉宗鑫父親上午在庭上下跪，請求判處死刑。翻攝畫面

前新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫，2024年9月30日深夜執勤盤查時，遭女毒蟲陳嘉瑩開車高速拖行、衝撞護欄殉職，新北地院國民法官法庭連日開庭審理，劉父今（11日）上午陳述意見時，當庭下跪，請求能夠判處被告死刑，還給兒子一個公道。

今日上午先由劉宗鑫岳母、妻子陳述意見，在2陳述結束後，劉父舉手向審判長請求再次陳述意見獲准。他走到審判席前，表示自己一輩子從警，「頂天立地，跪天跪地跪父跪母」，講完之後直接當庭下跪，向審判席上的法官及國民法管請求判處陳嘉瑩死刑。

劉父悲痛表示，人的一生為生老病死，但兒子只有生跟死，因為陳嘉瑩的犯行，讓他的生命變得如此短暫，所以拚了老命也要替兒子伸張正義，說完之後又對審判席連磕好幾次頭，審判長也當庭裁示，劉父的發言及相關動作都必須如實記載。



