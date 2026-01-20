劉家姊妹捐贈桃園復康巴士 盼桃園成為溫馨有愛的友善城市

劉衍葶、劉曦文兩姊妹落實對社會關懷的精神捐贈復康巴士。





劉衍葶、劉曦文兩姊妹落實對社會關懷的精神，20日捐贈桃園市1輛復康巴士價值逾220萬元，落實對社會關懷的精神，感念父母親的辛勞，秉持「取之於社會，用之於社會」精神，造福行動不便之身心障礙朋友。

桃園市政府社會局陳寶民局長表示，深深感受到劉家姊妹的愛心與社會的溫暖，這份捐贈不僅能夠帶給需要的人即時幫助，更延續了她們父母的仁愛精神。

近年來桃園市身心障礙者已逾9萬5千餘人，中重度以上身障者約5萬餘人，隨著復康巴士搭乘需求逐年提高，去年度(114年)服務成長率為4.36%，感謝民間團體及市民個人的愛心與付出，提供身障者舒適的搭乘環境，成為一個最宜居友善的城市。

相信本次受贈的復康巴士定能妥善利用，也希望透過本次的捐贈，能拋磚引玉，結合民間力量將資源創造出最大效益。





