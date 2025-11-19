《劉家臭豆腐》劉清山連18年生日義賣 捐助家扶

基隆知名小吃「劉家五十年老店臭豆腐」連18年在老闆劉清山生日義賣捐家扶中心，市長謝國樑特別到場鼓勵。（基隆家扶中心提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆知名小吃「劉家五十年老店臭豆腐」老闆劉清山，用行動詮釋「做生意也能做公益」。十八年前起，他堅持在生日期間舉辦「一日義賣」，將當日全部營收捐給基隆家扶中心助力扶幼工作，今年更將捐款協助中心年終的歲末活動，幫助弱勢家庭募集溫暖冬被。這份善舉再度展開，吸引許多市民與老顧客前來響應，用一份臭豆腐傳遞愛的滋味。

每年到了劉清山生日這個特別的日子，劉清山夫婦與家人皆親自上陣，從備料到油炸、端碗，每個環節都充滿了溫暖與熱情。市長謝國樑中午到場鼓勵，另中心扶幼委員會簡世南主委偕同陳生南前主委一起到場支持及捐款，並為協助活動的社工及志工夥伴打氣；而中心傑出自立青年明德國中徐仁斌校長更自掏腰包購買四十五份臭豆腐響應義賣，特別是一位劉清山的國小同學到場祝福他生日快樂，場面溫韾讓義賣活動更加熱鬧。

廣告 廣告

家扶中心傑出自立青年明德國中徐仁斌校長，自掏腰包購買四十五份臭豆腐響應義賣。（基隆家扶中心提供）

十八年來，劉清山累計捐出的善款已近新台幣六十萬元。這筆經費用於中心扶助弱勢家庭的各項服務，特別是在歲末年終，幫助家扶兒少募集了生活的物資，甚至讓孩子們在歲末活動時能夠收到暖冬物資，讓他們知道社會上有許多人在支持著他們。這份長達十八年的善行，源於劉清山一個單純的念頭：「生日那天，想做點有意義的事。」沒想到獲得顧客熱烈回應，於是他決定年年舉辦，讓愛心成為習慣。他認為能夠在自己生日時，透過自家的手藝幫助更多有需要的孩子，心靈上的愉快是他收到最好的「生日禮物」。