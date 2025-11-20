劉家50年老店臭豆腐 一日義賣傳愛

基隆知名小吃「劉家五十年老店臭豆腐」老闆劉清山（右三），秉持「做生意也能做公益」的理念，連續十八年利用生日義賣捐家扶中心，市長謝國樑（左三）專程到場鼓勵肯定。（記者林玉棋翻攝）

▲基隆知名小吃「劉家五十年老店臭豆腐」老闆劉清山（右三），秉持「做生意也能做公益」的理念，連續十八年利用生日義賣捐家扶中心，市長謝國樑（左三）專程到場鼓勵肯定。（記者林玉棋翻攝）

基隆「劉家五十年老店臭豆腐」愛心義賣活動，今年邁入第十八年了！位於基隆火車站旁港西街的「劉家五十年臭豆腐」，劉清山老闆，用行動詮釋什麼叫「做生意也能做公益」。自十八年前起，他堅持在自己生日期間舉辦「一日義賣」活動，將當日全部營收捐給基隆家扶中心助力扶幼工作，今年更將捐款協助中心年終的歲末活動，幫助弱勢家庭募集溫暖冬被。這份善舉再度展開，吸引許多市民與老顧客前來響應，用一份臭豆腐傳遞愛的滋味。

每年十一月到了這個特別的日子，劉老闆、老闆娘與家人皆親自上陣，從早上備料到油炸、端碗，每個環節都充滿了溫暖與熱情。中午時刻除謝國樑市長專程到場鼓勵外，中心扶幼委員會現任簡世南主委偕同陳生南前主委一起到場支持及捐款，並為協助活動的社工及志工夥伴打氣；而中心傑出自立青年明德國中徐仁斌校長更自掏腰包購買四十五份臭豆腐響應義賣，特別是有位清山老闆的國小同學也到場祝福他生日快樂，同時購買臭豆腐共襄盛舉場面溫韾，讓義賣活動更加熱鬧。

「劉家五十年老店臭豆腐」愛心義賣活動，十八年來，劉老闆累計捐出的善款已近新台幣六十萬元。這筆經費用於中心扶助弱勢家庭的各項服務，特別是在歲末年終，幫助家扶兒少募集了生活的物資，甚至讓孩子們在歲末活動時能夠收到暖冬物資，讓他們知道社會上有許多人在支持著他們。

劉清山這份長達十八年的善行，源於劉老闆一個單純的念頭：「生日那天，想做點有意義的事。」沒想到獲得顧客熱烈回應，於是他決定年年舉辦讓愛心成為習慣。

他認為能夠在自己生日時，透過自家的手藝幫助更多有需要的孩子，心靈上的愉快是他收到最好的「生日禮物」。他也感謝所有熱情參與義賣的在地鄉親和老顧客：「大家不是來吃臭豆腐，而是來送愛心。」並表示未來只要能力所及，這份愛心義賣活動就會持續辦理下去，期盼用美食的力量，讓基隆這座城市充滿更多人情味與希望。