劉容嘉分手「億級企業家男友」 談舊愛黃立成幣圈慘賠：50歲該保養一下了

劉容嘉認了分手身價破億的企業家男友。（本刊資料照）

42歲女星劉容嘉與圈外男友愛情長跑13年，本刊去年獨家揭露，男方身分是日本連鎖咖啡品牌%ARABICA在台灣代理商的股東，身價破億，並拍到兩人同居北市2億元豪宅。不料昨（14日）劉容嘉出席活動時，坦言已經分手半年「我其實現在單身。」而聊到舊愛「麻吉大哥」黃立成時，她則笑虧對方都50歲了，是該保養一下。

關於分手原因，劉容嘉否認雙方因為婚事喬不攏而分開，直言自己沒有一定要結婚，想法也常常捉摸不定，「就算今天結婚，該離婚就是要離，我某天會突然想結婚，某天又不想，我變來變去。」她說分手後兩人還是好朋友，同時澄清傳聞的賓士司機，其實是她家人。

廣告 廣告

本刊曾直擊劉容嘉與前男友吃完飯搭車離開。（本刊資料照）

聊到前男友黃立成投資加密貨幣慘賠數億，劉容嘉看到對方回應網友的自拍照，直呼畫面太好笑「他好像應該要保養一下吧！他也50幾歲了。」但說完發現自己失言，拜託媒體不要寫出來「他會氣死。」

劉容嘉笑虧黃立成都50歲了，是該保養一下。（翻攝自threads）

更多鏡週刊報導

被譽為林志玲接班人！文化大學美女老師竟是名模 曾與霍建華、舒淇同台飆戲「因1事形象崩壞」

跨性別網紅爆染愛滋！就診紀錄疑外流 官方介入調查病歷真偽

曾獲封百大巨乳 27歲寫真女星「引退5天後病逝」！母證實：已走完人生旅程