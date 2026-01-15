劉容嘉情斷13年小開男友 親曝豪車接送司機身分

劉容嘉認分手交往13年圈外男友。（圖／翻攝自劉容嘉臉書）





女藝人劉容嘉與「麻吉大哥」黃立成交往7年後分手，近年曾傳她與圈外男友交往長達13年，甚至被爆料兩人同居價值2億元的豪宅，生活看似相當優渥，也一度傳出有司機接送。不過，劉容嘉近日坦言已恢復單身，並澄清豪車接送傳聞不實。

劉容嘉早年因出演麻吉樂團〈我是為你活〉MV女主角而認識麻吉團長黃立成，兩人交往多年後於2010年分手，結束7年的戀情。分手後，她的感情生活一直備受外界關注。去（2025）年，她曾被直擊與交往長達13年的圈外男友同居豪宅，外界甚至傳出有豪車接送。但她近日主持公益活動時澄清，當時開車的是她的姨丈，車上還有表妹與阿姨，「全家人都在」，並非傳聞中的司機。

據了解，劉容嘉的前男友比她大約4歲，是日本知名連鎖咖啡品牌「%ARABICA」在台灣的代理商股東，身價上億元。對於外界各種揣測，劉容嘉透露，自己已單身半年，並對目前的生活感到十分滿意。

13年感情終究告吹

至於這段長達13年的感情告吹，外界不禁揣測是否與婚事談不攏有關，但她表示，即使兩人當初結婚，也不代表最後不會分開。她坦言，自己並不是因婚事談不攏就分手的人，「我某天會突然想結婚，某天又不想，我變來變去。」言語中流露出她對感情生活的淡然與果斷，也不會因外界期待而委屈求全。

此外，劉容嘉與前男友分手後仍保持良好關係，雙方仍是朋友。她也幽默笑說，雖然外表長得像「好媳婦」，但其實個性挺叛逆，總是隨心而行，「不因為年紀或是大家期待做什麼，就要去做什麼。」可見，對劉容嘉而言，生活與感情的自在與淡然，才是她最真實的人生面貌。



