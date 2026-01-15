劉容嘉斬13年情 掰了身價上億男友

劉容嘉鬆口承認和愛情長跑13年男友分手。（資料照片）

42歲劉容嘉曾和「麻吉大哥」黃立成有7年戀情，分手後還是朋友。黃立成近年投資直播、加密貨幣等，一度大賺又慘賠，傳遭到清算200次、累積慘賠近17億台幣，劉容嘉近日主持公益活動，被問到舊愛很大方，笑說有看到黃立成自嘲「Uncle」這個哏，但她比較關心舊愛外表，「他要保養一下，他也50幾歲了。」

她和圈外男友交往13年，去年被拍到同居，男方身分被起底是日本知名連鎖咖啡品牌台灣代理商的股東，身價上億，看似好事將近，但她證實已分手半年，「我現在其實是單身。」

現在的她，恢單生活開心，否認因婚事談不攏分開，直言：「就算今天結婚，該離婚就是要離。」至於先前被拍到的豪車接送，她也澄清是姨丈，當時車上還有其他家人。