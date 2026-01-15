劉容嘉結束13年情 曝與「億級咖啡男」分手真相

劉容嘉出席公益活動時首度鬆口，坦言與交往13年的企業家男友已於半年前分手（圖／翻攝自臉書／劉容嘉）

42歲藝人劉容嘉與圈外企業家男友交往13年，過去曾被媒體拍到出入台北市市值近2億元的豪宅，且有賓士座車接送，引發外界關注兩人是否已同居。不過昨（14日）出席公益活動擔任主持人時，她首度坦言已與交往13年的圈外男友分手，並以「現在就是好朋友」簡短回應，低調透露兩人已回歸友人關係。

根據《壹蘋新聞網》與《自由電子報》報導，劉容嘉強調，過往被週刊拍到的豪車及司機其實是家人接送，「那是我姨丈的車，車上還有阿姨和表妹」，澄清並無外界所傳的私人司機陪同，更非同居生活的證據。她也補充，目前與前男友仍保持朋友關係，彼此和平分手。

談及情變原因，她表示兩人並非因婚姻觀念不合而分開，強調自己並不執著於婚姻形式，「就算今天結婚，該離婚還是要離」，看得開也享受當下的單身生活，並表示「緣分到了段落就要放手」。這段戀情曾在媒體間引起討論，劉容嘉交往對象被指為年約45歲的企業小開，為日本連鎖知名咖啡品牌在台代理商股東，身家粗估破億元。儘管外界曾盛傳兩人婚訊進展，最終仍回歸友好關係收場。

此外，被問到舊愛黃立成近來在幣圈傳出投資失利、慘賠上億，並曾對外澄清未購買陶朱隱園豪宅一事時，劉容嘉則以輕鬆口吻回應：「要好好保養啊」，顯示雙方仍保有善意互動。劉容嘉與黃立成當年交往曾引發關注，兩人後來和平分手，如今各自走出不同人生階段，她也展現面對感情與生活的成熟態度。

對於兩人情斷原因，劉容嘉否認與婚姻規劃有關，並表示自己對婚姻並無堅定想法，「就算今天結婚，該離婚還是會離，我有時候會想結婚，有時又不想」。她強調，人生選擇應該順從內心，而非受到年齡或社會期待的影響，並認為當下的單身生活讓她感到自在與滿足。

此外，對於過去七年戀情的舊愛「麻吉大哥」黃立成，劉容嘉則以輕鬆態度回應，不忘幽默虧對方「要好好保養」，展現成熟與釋然的情感態度。

